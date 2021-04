White Milano: na het succes afgelopen winter maken we ons klaar voor september

Vele Italiaanse en buitenlandse kopers bezochten het business-to-business platform van White om te kijken naar de herfst-wintercollecties van de merken die zorgvuldig waren geselecteerd door het team van Massimiliano Bizzi, oprichter van het evenement in Via Tortona. "Omdat wij door het ministerieel besluit niet meer onze beurs in de modewijk van Tortona kunnen houden, leek het ons goed om het MKB te blijven steunen met een marketingproject. Hiermee willen wij het mooie en hoogstaande ‘made in Italy’ van duurzame bedrijven, die wij liever moderne ambachtslieden noemen, onder het voetlicht brengen. Wij hebben hun creativiteit ondersteund, voornamelijk door ervoor te zorgen dat de kopers in contact kunnen komen met het merk. Dat hebben we gedaan met ons business-to-business platform en door content, video's en interviews te creëren om te laten zien hoe geweldig die bedrijven zijn," verklaarde Massimiliano Bizzi, oprichter van White Milano.

Bizzi, oprichter van White: Op dit moment zijn wij bezig om wederom de beste merken op de markt te selecteren om de kopers een nog interessanter aanbod te doen.

Carlo Maria Ferro, voorzitter van Ice-Agenzia, de instelling die het Milanese evenement al verschillende edities ondersteunt, is ook optimistisch over de toekomst en een terugkeer naar normaal in de komende maanden. "De referentie-KPI (Key Performance Indicators) zijn ruimschoots overschreden: ongeveer 180 damesmode- en accessoiremerken zijn in contact gekomen met 8000 unieke gebruikers tijdens de Milan Fashion Week afgelopen februari", aldus Ferro. De voorzitter is tevreden over het succes van de beurs, gezien de bezoekersaantallen en de belangstelling van kopers voor de merken op het platform. "Waarschijnlijk zullen we in de komende maanden digitale beurzen blijven houden, samen met een aantal offline presentaties en evenementen, maar daarna zullen we volledig terugkeren naar evenementen op locatie. Wel zullen digitale initiatieven blijven bestaan om op die manier bedrijven en merken, waaronder fashion, grotere kansen op de markt te bieden. Zo kan de actieradius worden vergroot naar mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op het evenement. Met dit doel hebben wij Fiera Smart 365 gelanceerd: het is een manier om nu digitale of hybride beurzen te organiseren en in de toekomst de impact van internationale beurzen op buitenlandse markten te versterken.

Tijdens de beursdagen, van 25 tot 28 februari, is het verkeer op de nieuwe website van White toegenomen tot meer dan 8000 unieke gebruikers per dag met een gemiddelde bezoektijd van 2,5 minuut. En op sociale media was ten opzichte van de vorige editie een toename van 400 procent te zien en hebben meer dan 3000 mensen de webinars gevolgd. Het digitale werk voor het MKB is in maart en april voortgezet om bedrijven te ondersteunen bij hun business-to-business verkoopcampagnes.

"Op dit moment", voegt Bizzi toe, "zijn we bezig om wederom de beste merken op de markt te selecteren om de kopers een nog interessanter aanbod te doen zodat ze hopelijk ons evenement nog een keer bezoeken. We selecteren hierbij nieuwe ontwerpers uit onze merkenmix, die vol passie zijn en ernaar verlangen om opnieuw te beginnen. Vanaf het begin van de pandemie werken wij samen met showrooms en detailhandelaars, in de overtuiging dat wij alleen door in dezelfde richting te werken dit zeer moeilijke historische moment te boven zullen kunnen komen. In september kunnen we rekenen op de steun van de instellingen, Ice-Agenzia, Confartigianato en de gemeente Milaan".

Zo merkte Confartigianato bij monde van zijn voorzitter, Marco Granelli, op dat "de modesector het meest te lijden heeft onder de crisis. In 2020 is de omzet met 17,9 miljard gedaald en de export met 11,2 miljard. De herstelfase zal lang en complex zijn, en om te kunnen wederopbouwen moeten we twee dingen doen: we moeten blijven innoveren, wat 46,8 procent van de bedrijven in de sector al doet, en we moeten blijven inzetten op duurzaamheid, wat 62,8 procent van de kleine bedrijven in de sector al doet door strategieën toe te passen waarmee ze hun impact op het milieu beperken".

Kortom, de test van "het digitale", gecombineerd met de nadruk op duurzaamheid en de steun voor het midden- en kleinbedrijf, heeft White met glans doorstaan, zoals blijkt uit de woorden van de organisatoren van het evenement en de belangrijke instellingen die erbij betrokken waren. Milano Loves Italy, de beweging die wordt gepromoot door White en CSM-Camera Moda Showroom, heeft ook bijgedragen aan het succes van het evenement, met de steun van CNMI - Nationale Kamer voor Italiaanse mode, CBI-Camera Buyer Italia, Confartigianato Milano Monza e Brianza, Alined Network en Niam-Nazionale Italiana Agenti Moda. Bij het project is ook het gemeentebestuur van Milaan betrokken.

De beweging heeft een korte film gemaakt om een positief en hoopgevend signaal te geven. "This is Milan" is de titel van de korte film geregisseerd door Mantra-Mezcal, Fred Cavallini & Filippo Pax. De film is opgenomen op de meest betoverende plekken van de stad, die tijdens de modeweek een nog specialere sfeer hebben.

De boodschap van de video is direct en gericht op emoties: het is tijd om herboren te worden! Milaan, de hoofdstad van mode en design, geeft niet op en toont zijn schoonheid, die soms sluimert en dan weer explodeert op manieren en in tijden die je niet voor mogelijk had gehouden. Milaan is een snelle en dynamische stad, wat altijd al zo geweest is, in voortdurende ontwikkeling na de voortdurende strijd. De stad wil herrijzen, natuurlijk mooier dan voorheen. Dit is het storyboard van de twee regisseurs Cavallini en Pax, die met woord en beeld het concept van een veerkrachtige schoonheid wisten vorm te geven.

Ook Gigliola Maule, voorzitster van CSM-Camera Showroom Milano, gaf haar mening over Milano Loves Italy en over de wens tot herstel:

"Milaan is nu gedwongen te slapen, maar heeft een groot verlangen om weer tot leven te komen. Wij werken aan verschillende projecten en met het oog op de herstart hebben wij ons aangesloten bij Milano Loves Italy, een beweging die door White is opgericht om de wedergeboorte van de stad te bevorderen. Middels deze beweging zijn we een hele reeks evenementen aan het organiseren die de steun zullen krijgen van de gemeente Milaan. Het is onze wens om Milaan in september levendiger dan ooit te maken, door samenwerkingen te creëren met food en design, die de fantastische Italiaanse levensstijl vertegenwoordigen. Buitenlandse kopers zijn altijd dol geweest op Milaan: het is een van hun favoriete bestemmingen, niet alleen om te winkelen, maar ook om de Italiaanse levensstijl te ervaren".

White blijft aan digitale projecten werken en het team is bezig de storytelling en communicatie van de bedrijven nog verder te ontwikkelen, via de digitale kanalen en ook in de hoop dat er in september 2021 weer fysieke evenementen gehouden kunnen worden.