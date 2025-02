White Milano sluit overeenkomsten om merken naar het buitenland te brengen

White Milano maakt zich klaar om de deuren weer te openen in de Tortona-zone in Milaan en heeft een reeks strategische internationale overeenkomsten opgezet om deelnemende merken de kans te geven om ook in het buitenland erkenning te krijgen. De beurs, opgericht door Massimiliano Bizzi en gepland van 27 februari tot 2 maart, heeft haar werkterrein uitgebreid buiten de traditionele beurzen tijdens de Milanese modeweek en lanceert nu een reeks internationale initiatieven.

"Het doel is om White te transformeren tot een dynamisch en veelzijdig platform dat modebedrijven ondersteunt met innovatieve retailactiviteiten en exclusieve evenementen in strategische, opkomende markten binnen de huidige mondiale mode-industrie," benadrukt Brenda Belleli, CEO van White.

White is geselecteerd door de AlMalki Group voor de opening van een pop-upstore in Riyad

Dit is een verdere ontwikkeling van ExpoWhite, een project dat in 2022 werd gelanceerd om merken uit opkomende markten buiten de traditionele modecentra zichtbaarheid te geven in Milaan en hen op te leiden. White brengt nu deelnemende merken naar snelgroeiende markten.

White is door de AlMalki Group gekozen als symbool van de nieuwe luxe om een exclusieve pop-upstore te openen in het warenhuis Westerly in Riyad. Deze pop-up, die open zal zijn van februari tot mei, biedt een selectie van de meest gevestigde merken van White, waaronder Faliero Sarti, La Milanesa, Flabelus, NiLuu, Pahiesa Formentera, Naira Khachatryan, Bokja en Tanoura.

Daarnaast heeft White in Riyad een strategische overeenkomst gesloten met Panos Linardos, voorzitter van het RLC Global Forum. Deze samenwerking heeft als doel de internationale groei en uitbreiding van de geselecteerde White-merken te bevorderen binnen het Circle-project, opgezet door Brenda Belleli en Monica Sarti, creatief directeur van Faliero Sarti.

Credits: Brenda Bellei, ceo van White Milano, en Panos Linardos, voorzitter van Rlc Global Forum

Belleli, CEO van White: “Met Circle helpen we White-klanten om toegang te krijgen tot distributiekanalen in de Golfstaten”

"Met het Circle-project willen we een groep kleine en middelgrote ondernemingen, die klant zijn bij White, selecteren en hen ondersteunen bij het betreden van distributiekanalen in de Golfstaten. Dankzij onze strategische samenwerking hebben we nu een voorkeurspositie in deze markt. Met name in Saoedi-Arabië, dat in het kader van Vision 2030 infrastructuren bouwt die dubbele-cijfergroei kunnen garanderen. Onze bedrijven moeten hierop inspelen en deze markt vol kansen betreden," aldus Belleli.

Deze samenwerking wil nieuwe zakelijke kansen creëren voor een geselecteerde groep mode- en lifestylebedrijven, met als doel internationale distributiekanalen uit te breiden. Naast Saoedi-Arabië richt White zich ook op omliggende markten, zoals Singapore, Vietnam en Indonesië, om een wereldwijd netwerk op te bouwen dat uitmuntende merken helpt hun retaildistributie te versterken.

"Na de pandemie hadden wij als groep een duidelijke visie: we wisten dat alles zou veranderen. Vandaag zien we dat onze projecten werkelijkheid worden en dat we zijn uitgegroeid tot een ontwikkelingsplatform voor merken, naast een expositieplatform. Dit stemt mij optimistisch over onze visie en trots op de groei van zowel de beurs als het bedrijf, dat nu zijn zakelijke activiteiten heeft uitgebreid," voegt Massimiliano Bizzi toe.

Credits: Massimiliano Bizzi, ceo di White

White Milano vindt plaats van 27 februari tot 2 maart

De beurs keert terug naar Milaan van 27 februari tot 2 maart, in het hart van de Tortona fashion district, en verwelkomt ongeveer 300 merken (55% Italiaans en 45% internationaal). Tijdens het evenement zullen ook de Secret Rooms aanwezig zijn, met innovatieve merken zoals het Chinese Yid’Phrogma, dat een collectie presenteert die de Tibetaanse cultuur viert door kunst, folklore en spiritualiteit te combineren.

Ook aanwezig is Maz Manuela Alvarez (Colombia), een slow fashion merk dat multiculturalisme en hedendaags design samenbrengt met een duurzaam bedrijfsmodel. Het Estse merk Carolxott, afkomstig van een klein eiland met slechts 69 inwoners, verwerkt de verhalen van deze afgelegen plek in unieke patronen, kleuren en texturen.

Het Italiaanse Oh Carla richt zich op unieke, seizoenloze en op bestelling gemaakte items, waarbij elk stuk herhaalbaar is qua ontwerp, maar de gebruikte stoffen afhankelijk zijn van beschikbaarheid. Het merk, opgericht door Carlotta Boldracchi en Claudia Nesi, is volledig handgemaakt in hun studio in Milaan en promoot een duurzame, couture-geïnspireerde aanpak met nul impact.

Het Deense merk Renè daagt conventies uit door oversized proporties en architecturale silhouetten te combineren, geïnspireerd door zowel Aziatische als Scandinavische esthetiek.

"Voor deze editie hebben we nieuwe middelen ingezet, waaronder een groep lokale ambassadeurs die White vertegenwoordigen in belangrijke markten zoals Spanje, de Dach-regio, Scandinavië, de Benelux, Japan, Canada en het Midden-Oosten. Het lokaal opereren in deze markten is essentieel om bestaande relaties te versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met inkopers die op zoek zijn naar creatieve en kwalitatieve collecties tegen een eerlijke prijs," legt Simona Severini, general manager van White, uit.