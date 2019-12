Who's Next begeleidt jonge ontwerpers met de nieuwe incubator Lab.Scene

Who's Next, het evenement bij uitstek in de internationale mode, blijft zich consolideren en optreden als verbindende schakel van de WSN-evenementen. Nieuw in 2020 is onder andere dat de door de Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin bedachte beurs Traffic zich in september aansluit bij Who's Next om aan detailhandelaren oplossingen aan te bieden met behulp van uitwisselingen en het gezamenlijk opzetten van merken. Op de volgende editie, die van 17-20 januari 2020 plaatsvindt in Parijs Porte-de-Versailles, zal voor de tweede keer Impact te vinden zijn, de ruimte speciaal voor ethische en verantwoorde mode. Impact richt zich op B2B met exposanten en het online platform en is dus pas in september aanstaande voor het publiek toegankelijk. Who's Next kondigt ook in samenwerking met het Istituto Marangoni de nieuwe wedstrijd Lab.Scene aan waar projecten welkom zijn van jonge ontwerpers uit alle landen en waar creativiteit weer helemaal centraal staat bij de prioriteiten van de branche. Frédéric Maus, algemeen directeur WSN Development, geeft ons een uitgebreide toelichting op de kenmerken van deze nieuwe broedplaats voor talenten.

Who's Next heeft jonge ontwerpers altijd ondersteund. Daarvoor lanceert u het incubator-Lab.Scene in januari. Wat is dit?

Wij hebben Lab.Scene opgericht in samenwerking met het Istituto Marangoni. Dit is een incubator-wedstrijd voor jonge talenten die bedoeld is om jonge ontwerpers te stimuleren en talenten van vandaag te transformeren in rendabele merken van morgen. Dit jaar hebben wij de wedstrijd gelanceerd in september en voor 2020 zullen wij er al vanaf juni over communiceren.

We hebben 'Lab' gekozen als ontwerplaboratorium waar de designers hun collecties kunnen testen bij professionals en kunnen experimenteren met het opzetten van een mode-onderneming. En 'Scene' voor het in de schijnwerpers zetten van jonge talenten, centraal op de evenementen Who's Next en Première Classe.

Lab.Scene gaat drie jonge ontwerpers een jaar lang volledig begeleiden in de strategie en commerciële ontwikkeling van hun merk. Natuurlijk bestaan er in Parijs al wedstrijden bestemd voor jonge ontwerpers, maar meestal worden zij na de bekendmaking van de winnaars niet begeleid tot de fase van commercialisering van hun producten. Wij verbinden ons juist om hen te begeleiden op hun pad.

Welke criteria gelden er voor deelname aan de wedstrijd?

Iedere kandidaat moet op de eerste plaats aantonen dat hij/zij een tot zeven jaar ervaring heeft en ten minste twee collecties confectiemode en accessoires op zijn/haar naam hebben staan. Daarnaast moet het merk een sterke positionering en een originele intentie hebben.

Tot slot moet iedere kandidaat bereid zijn om zich bezig te gaan houden met de productie en distributie van zijn/haar merk.

Wie zijn de juryleden van Lab.Scene?

De jury van Lab.Scene bestaat uit een combinatie van mensen met een uiteenlopende, passievolle kijk van professionals en experts uit de modewereld. Voor deze eerste editie hebben wij verschillende profielen verzameld - inkoper, artistiek directeur, commercieel agent, visual merchandiser, styliste... - die van jonge ontwerpers houden en samen het commerciële avontuur aangaan van jonge merken als instituten.

Wie zijn de 3 finalisten en wat mogen zij verwachten?

De drie finalisten van de incubator Lab.Scene, Martin Luttecke, Voir(e) en Salut Beauté, hebben zeer verschillende karakters. Martin Luttecke is Chileens en zijn collectie met de titel “Pensamientos Violentos” is door de internationale pers geprezen. Zijn wereld is retro-futuristisch en gericht op de Latijns-Amerikaanse jeugd. Voir(e) laat zich inspireren door invloeden van elders die uitnodigen om op reis te gaan en biedt een andere benadering van de poëtische mannelijke en vrouwelijke klassiekers in een gemengde collectie. De twee Franse oprichtsters van het label Salut Beauté, die zichzelf 'Brenda & Brenda' noemen, hebben ervoor gekozen vrouwen tijd te laten besparen door voor hen een garderobe samen te stellen met comfortabele, met zorg gemaakte tenues terwijl ze tegelijkertijd zo milieuvriendelijk mogelijk werken.

De winnaars van de wedstrijd Lab.Scene kunnen profiteren van de beste adviezen van experts uit de modewereld en coachingsessies. Ze kunnen ook masterclasses bijwonen en krijgen toegang tot de beste begeleidingstools en tot de fotostudio en het archief van het Istituto Marangoni. Tot slot worden de kandidaten op Who's Next en Première Classe ontvangen in speciale ruimtes waar zij hun collectie kunnen presenteren en verkopen.

Welke bijzondere eigenschappen ziet u bij de jonge generatie designers?

Ik vind dat ze echt een visie hebben op de ontwikkeling van een merk. Ze streven niet per se naar groeien en omzet halen, maar naar het creëren van unieke stukken die een betekenis hebben. Hun prioriteiten liggen anders, want er is sprake van een echte bewustwording, niet alleen bij nieuwe labels, maar ook bij grote merken.

Tegenwoordig richten nieuwe merken zich niet meer op het kleden van honderden mensen op dezelfde manier, maar meer op de mogelijkheid om kleding te dragen die past bij hun persoonlijkheid. Met andere woorden: de merken brengen tegenwoordig een eerbetoon aan individualiteit.

Tenslotte is er niet alleen een jonge generatie designers. Er zijn ook mensen van een bepaalde leeftijd die zelfs op een leeftijd van 50 tot 60 jaar zich laten omscholen naar een ander beroep. Ze storten zich in het avontuur, soms vanuit het oogpunt van recycling en weten hun merk perfect te promoten op de sociale netwerken en op internet.

Deze hele dynamiek gooit de codes overhoop en verrijkt ze ook, niet alleen in de modemerken, maar ook bij de verkooppunten. Alles wordt opnieuw overdacht en losgemaakt en dat is waarom wij optreden als speerpunt van de branche. Overigens zei de visionaire kunstenaar Andy Warhol in zijn tijd al terecht: “binnenkort worden de musea warenhuizen en de warenhuizen musea...”

