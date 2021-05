Wie zegt dat sokken saai zijn?

Alfredo Gonzales, sokken met verbeeldingskracht

Het speelse en kleurrijke sokkenmerk Alfredo Gonzales uit Rotterdam - te herkennen aan het karakteristieke knoopje - timmert al tien jaar aan de weg. En niet zonder succes. Hoogste tijd om Alfredo Gonzales beter te leren kennen.

Tien jaar geleden begonnen drie jongens uit Rotterdam een sokkenmerk met een verhaal. Het verhaal van Alfredo Gonzales: een kleine Mexicaan die op een ezel uit Mexico vertrekt en in New York terecht komt. Daar verruilt hij zijn ezel voor een skateboard en vindt hij werk in een sokkenfabriek. Alfredo’s opvallende sokken, die hij customized met gevonden knoopjes, worden al skateboardend door New York een legende…

Klein begonnen

De drie vrienden begonnen klein, vanuit de eigen garage, vertelt Martin Hooke, creative director en general manager van Alfredo Gonzales. Het sokkenmerk groeide gestaag en ging op zoek naar een professionele partner. Ze kwamen uit bij Street Style , het Rotterdamse bedrijf van Wim Seelmann dat over een groot distributienetwerk beschikt. “Eerst voerden we ook nog andere merken”, vertelt Hooke. “Maar sinds drie jaar richten we ons honderd procent op sokken. Alles doen we in eigen beheer, van ontwerp tot marketing en van verkoop tot distributie. Met een klein team van zes personen zijn we hier meer dan fulltime mee bezig.”

Typisch Alfredo

Wat maakt een Alfredo Gonzales-sok nou een Alfredo Gonzales-sok? Hooke: “Ten eerste natuurlijk de opvallende designs, de vrolijke kleuren en het trademark-knoopje op elke sok. Maar het echte onderscheid zit hem in de kwaliteit. We gebruiken een hoge kwaliteit katoen - voor de kenners: een 30/2 type katoen - en we gebruiken meer naalden dan onze concurrenten. Onze 168 naaldenconstructie maakt de sokken steviger, waardoor ze langer meegaan, en zorgt voor meer details in het design. Verder worden de tenen naadloos afgewerkt, wat ultiem comfortabel aanvoelt. Tot slot worden alle sokken voorgewassen om krimpen te voorkomen. En dat allemaal voor dezelfde prijs die andere kwaliteit sokkenmerken ook hanteren.”

Blijf ontdekken

De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de modebranche, aldus Hooke. “Toen de vrienden vanuit de garage met Alfredo begonnen, wilden ze de wereld een stukje leuker maken met een creatief product. Eén van de drijfveren was om volwassenen hun verbeeldingskracht terug te geven. Als kind beschikken we nog over een grote fantasie, waarom zou je dat loslaten als je ouder wordt? Wij zeggen: kom op, neem jezelf niet te serieus. Blijf ontdekken, blijf speels. Draag kleurrijke sokken waar je vrolijk van wordt. Dat element is in tien jaar onveranderd gebleven. Wat wel drastisch is veranderd is de manier waarop de sokken gemaakt, verpakt en gedistribueerd worden. Dat is gelukkig een stuk duurzamer geworden.”

Duurzaam bezig

Hooke somt op wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal is veranderd de afgelopen jaren: “De volledige productie is naar Europa gehaald; de sokken worden in Italië gemaakt van kwalitatief katoen. We zijn druk bezig met de overstap naar volledig organic cotton, maar dat kost nog wat tijd. Verder gebruiken we geen onnodige plastic verpakkingen meer en onze fabrikant in Italië ook niet. De sokken worden verpakt en verzonden in gerecycled papier en de trademark buttons worden gemaakt van gerecycled PET-plastic.”

Never Out Of Stock

En dan technische mogelijkheden, die zijn ook rigoureus veranderd de afgelopen jaren. Hooke: “Onze supply chain is volledig geautomatiseerd en geoptimaliseerd. We werken met EDI, Electronic Data Interchange, oftewel het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bedrijven. Onze klanten kunnen hierbij aanhaken en hebben daardoor geen omkijken meer naar zaken als bestellen of voorraadbeheer. Ook maken we gebruik van een grote Never Out Of Stock-collectie en doen we aan dropshipments. Klanten hebben daardoor de vrijheid om te bestellen wanneer ze willen en hoeveel ze willen. Aan minimale aantallen doen we niet meer. Klanten kunnen eenvoudig bijbestellen en de volgende dag liggen de bestelde sokken al in de winkel.”

Nieuwe collecties

Wat betreft de nieuwe collecties; dankzij meerdere kleine drops per jaar kan Alfredo Gonzales snel op trends inspelen en is er altijd verversing in de winkel. “Daar zijn onze klanten heel blij mee”, benadrukt Hooke. “Zeker in deze tijden. We staan trouwens ook altijd open voor toffe samenwerkingen. De afgelopen tien jaar hebben we gewerkt met verschillende artiesten, festivals, fotografen en designers. Superleuk. Daar gaan we zeker meer door.”

Lees meer over Alfredo Gonzales op de merkpagina: fashionunited.com/companies/alfredo-gonzales