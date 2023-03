Wielen, ruitenwissers en achterlichten in couture? Jeremy Scott ontwikkelt upcycled looks gemaakt van oude auto’s

Couture looks gemaakt van auto's. Het lijkt moeilijk voor te stellen, maar Jeremy Scott, tot voor kort bekend als creatief directeur van modehuis Moschino, kreeg het voor elkaar. In samenwerking met automerk Hyundai ontwikkelde de ontwerper maar liefst tien looks, zo meldt Hyundai in een persbericht.

De ontwerpen maken deel uit van de vierde editie van The Hyundai Motor Company’s jaarlijkse initiatief Re:Style, dat zich focust op het uitlichten van de mogelijkheden die het hergebruik van afval met zich mee kan brengen.

Scott staat bekend om zijn excentrieke, kleurrijke en humoristische collecties met veel gebruik van neon en verwijzingen naar popcultuur. In deze collectie daagt de ontwerper zichzelf uit door te werken met onder andere wielen, veiligheidsgordels, achterlichten, draden, ruitenwissers.

"Toen Hyundai me benaderde, voelde ik me zowel vereerd als uitgedaagd. Ik hou van het idee om iets te maken met materialen die ik nog nooit eerder heb gebruikt. Resterende achterlichten en veiligheidsgordels waren zeker een primeur, maar het laat zien dat je met creativiteit alles nieuw leven kunt inblazen", aldus Scott in het persbericht.

"Ik denk dat het doel is om de ontwerpen zelf te laten spreken over de schoonheid van onze planeet en de missie om die te beschermen en te behouden", zo vervolgt de ontwerper.

De collectie lanceerde vandaag voor een geselecteerd publiek in Seoul en zal vanaf 23 maart twee en een halve week voor bezoekers te zien zijn.

De lancering komt slechts enkele dagen nadat bekend werd gemaakt dat Jeremy Scott aftreedt als creatief directeur van Moschino. Het is tot dusver nog niet bekend wat zijn vervolgstappen zullen zijn.

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai

Hyundai Re:Style x Jeremy Scott. Beeld: Hyundai