Jeremy Scott verlaat Moschino als creatief directeur

Jeremy Scott treedt af als creatief directeur bij Moschino, dat maakt het Italiaanse modehuis bekend in een statement in handen van FashionUnited. Scott staat sinds 2013 aan het roer van Moschino.

“De afgelopen 10 jaar bij Moschino waren prachtig”, schrijft Scott in het statement. “Ik ben zo trots op het werk dat ik achterlaat. Ik wil Massimo Ferretti bedanken voor de eer om dit iconische modehuis te mogen leiden. Daarnaast wil ik mijn fans bedanken die mijn collecties en mijn visie waardeerden. Zonder jullie was mijn werk niet mogelijk.”

Massimo Ferretti, voorzitter van Aeffe S.p.A., schrijft in het statement blij te zijn de kans te hebben gehad om met zo’n creatieve geest samen te werken. “Ik wil Scott bedanken voor zijn tien jaar aan betrokkenheid bij Franco Moschino’s legacy house en voor het inluiden van een uitgesproken en vreugdevolle visie die voor altijd deel zal uitmaken van de Moschino geschiedenis.”

Excentriek met een vleugje humor

Scott werd in oktober 2013 benoemd als creatief directeur bij het Italiaanse modehuis. Daarmee trad hij in de voetsporen van Rossella Jardini, die twintig jaar voor het huis ontwierp. Scott bracht artistieke energie en een vleugje humor met zich mee.

De Amerikaanse modeontwerper groeide op in Kansas City, Missouri, Verenigde Staten en was ‘die jongen’ die de Italiaanse Vogue las in zijn tussenuren en zijn Franse essays over mode schreef. Op zijn 21ste studeerde hij af aan de Pratt Institute in New York en verhuisde hij naar Parijs waar hij in 1997 zijn gelijknamige merk lanceerde en met Christian Louboutin en Stephen Jones werkte aan de accessoires van zijn catwalkshow.

In datzelfde jaar presenteerde hij zijn eerste catwalkshow ‘Rich White Women’ waar asymmetrisch geknipte broeken en multifunctionele t-shirts te zien waren die zijn substantiële Parijse aanwezigheid markeerde. In de collecties daarna werd zijn aandacht voor volume, obsessie voor logo’s en de harde Mugler-stijl duidelijk.

In 2001 keerde Scott terug naar de Verenigde Staten en vestigde hij zich in Los Angeles. Daar werkte hij samen met grote sterren als Madonna, Lady Gaga en Rihanna en ontwierp ook samen met merken als Longchamp, Swatch en Adidas. Zijn excentrieke benadering uitte zich in een reeks gympen voorzien van teddyberen, koeienprints en zelfs luipaardstaarten.