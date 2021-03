Willie Wartaal lanceert hamburger met boxershort

Rapper Willie Wartaal lanceert in samenwerking met modemerk Pockies en restaurant Fat Phill’s de ‘burger with a side of boxers’. Wie de burger van de artiest via Thuisbezorgd bestelt, krijgt bij het afrekenen de keuze om een schone boxer als bijgerecht te bestellen. “Dit is nog nooit gedaan, een boxer werd nog nooit zo snel bezorgd”, meldt de rapper in het persbericht.

De 38-jarige rapper is de keuken ingedoken en ontwikkelde zijn eigen hamburger: een reguliere hamburger met een stuk gefrituurde kip, uitgebakken spek, barbecuesaus, uiringen, jalapenos en een schep kaassaus. Als bijgerecht kwam hij met ‘a side of boxers’, die is ontworpen met een speciaal patroon van Wartaal. De onderbroeken zijn voorzien van twee steekzakken, waar Pockies bekend om staat.

De ‘Burger with a side of Boxers’ is vanaf vandaag te bestellen bij de filialen van Fat Phill’s in Amsterdam, Den Haag en Almere. “Voor 13,50 euro ligt de hamburger bij jou op schoot en de boxershort is voor 19,99 euro als bijgerecht toe te voegen”, aldus het persbericht.