Wimbledon 2026: Tennissterren brengen de catwalk naar de tennisbaan

Dit jaar draait het op Wimbledon om mode en zelfexpressie. Tennissterren en hun sponsors, van sport- tot luxemerken, interpreteren de strikte, volledig witte dresscode van de All England Club op hun eigen manier. Zo maken ze een statement op een van 's werelds meest iconische sportpodia.

Hoewel een volledig witte outfit beperkend lijkt, is dit Wimbledon voor tennisspelers als Naomi Osaka, Novak Djokovic, Marta Kostyuk, Frances Tiafoe, Taylor Fritz en Coco Gauff een kans om hun persoonlijkheid te tonen. Daarnaast is het een podium voor de technische innovaties van merken als Lacoste, Nike, New Balance, Wilson en Lululemon.

Naomi Osaka is de voorloper in deze mode-expressie en brengt de catwalk naar de tennisbaan. Tijdens haar openingswedstrijd op Court 3 maakte ze een dramatisch statement in een op maat gemaakt ensemble van de Tokiose ontwerpster Hana Yagi. De outfit is geïnspireerd op de Japanse ceremoniële klederdracht. De outfit is een eerbetoon aan haar Japanse afkomst. Het bestaat uit een maximalistische, meerlagige witte kimonojapon, geüpcycled van vintage bruidskleding. Bij het uittrekken onthulde ze een op maat gemaakte Nike-tennisjurk, versierd met verfijnde 3D-bloemrozetten.

Na haar winst in de eerste ronde zei Osaka tijdens een interview op de baan: “Ik vind mode erg leuk. Ik wilde in iets moois de baan op komen, en mijn Japanse afkomst betekent veel voor me. Op Wimbledon is de dresscode volledig wit, dus het leek me erg leuk om in een kimono te verschijnen.

“Ik haal inspiratie uit veel dingen. Een van mijn favoriete films is Kill Bill, en ik ben dol op het personage O-Ren Ishii van Lucy Liu, die in een iconische witte kimono verschijnt. Ik zeg altijd dat ik soms een personage uit een videogame wil zijn; ik wil niet mezelf zijn op de baan. Ik probeer haar een beetje te belichamen.”

Coco Gauff in New Balance x Miu Miu voor Wimbledon Credits: New Balance / Miu Miu

Coco Gauff gebruikt haar aanwezigheid op Wimbledon voor de presentatie van haar doorlopende samenwerking met New Balance en Miu Miu. Haar outfit is ontworpen om ‘de tijdloze schoonheid van dit elegante spel te eren’. Haar collectie omvat een strakke, minimalistische witte tennisjurk en een tweedelige set. De kleding combineert hoogwaardige technologie met op lingerie geïnspireerde afwerkingen, zoals delicate geschulpte randen langs de halslijnen, mouwen en zomen voor een hypervrouwelijke look.

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Marta Kostyuk draagt een op maat gemaakte outfit van Wilson op Wimbledon Credits: Wilson

De Wimbledon-look van de Oekraïense tennisster Marta Kostyuk is de tweede versie van ‘The Martha Dress’ van Wilson. De jurk is geïnspireerd op haar trouwjurk en volgt op het succes van de eerste lancering in 2024, die een bestseller werd voor het sportmerk.

Het nieuwe ontwerp is tweedelig en bestaat uit een mouwloze top met ingebouwde beha en een rok. De set is gemaakt van een performance-stof met vier-way stretch en versierd met technische kanten details.

Over het ontwerp zei Kostyuk in een verklaring: “De samenwerking met het Wilson-team, en in het bijzonder met Joelle [Michaeloff], was een geweldige ervaring: ik mag helpen bij het creëren van looks die niet alleen mooi zijn, maar ook ontworpen zijn om te excelleren op de baan.”

Michaeloff, creatief directeur bij Wilson, voegt toe: “Het resultaat van onze samenwerking is een uniek project, waarin ultra-high-performance stoffen worden gecombineerd met duidelijk op mode geïnspireerde lijnen en pasvormen.”

Marta Kostyuks op maat gemaakte Wilson-look voor Wimbledon Credits: Wilson

Taylor Fritz draagt een op maat gemaakte outfit van Boss op Wimbledon Credits: Boss

Bij de heren brengt de Amerikaanse ster Taylor Fritz een eerbetoon aan tennislegende Roger Federer met een op maat gemaakt wit pak van zijn kledingsponsor Boss. Het pak bestaat uit een relaxte, double-breasted blazer van wit katoen met een kenmerkende slubtextuur. Dit wordt gecombineerd met een bijpassende broek met wijde pijpen, die een geïntegreerde klittenbandsluiting aan de zijkant heeft zodat Fritz zich snel kan omkleden.

De look wordt afgemaakt met een zijden paisley-sjaal, die verwijst naar archiefstoffen uit de herfst/winter-catwalkcollectie van Boss tijdens de Milaan Fashion Week in februari. Daarnaast draagt hij een witte versie van de Madison B1-tas, gemaakt van volnerf Italiaans leer.

“De opkomst zet de toon,” legt Fritz uit. “Hier voel je de traditie en de grootsheid van het moment. Daarom hebben we met Boss iets gecreëerd dat zowel verfijnd als moeiteloos aanvoelt. Het is zo ontworpen dat ik snel kan overschakelen naar de wedstrijdmodus, volledig gefocust op de competitie.”

Taylor Fritz draagt een op maat gemaakte outfit van Boss op Wimbledon Credits: Boss

Novak Djokovic draagt een op maat gemaakte outfit van Lacoste op Wimbledon Credits: Lacoste

Ook Novak Djokovic speelt in op erfgoed en maatwerk met zijn outfit op de baan. Hij draagt een op maat gemaakte blazer, ontworpen door Lacoste's creatief directeur Pelagia Kolotouros, ter ere van zijn twintigste deelname aan Wimbledon. Het unieke kledingstuk is geïnspireerd op de jasjes met witte biezen van René Lacoste en de tenniskampioenen uit de jaren twintig. Het is gemaakt van een exclusieve technische nylonstof, speciaal ontwikkeld voor Lacoste, die bestaat uit honderd procent polyamide en een oversized piquétextuur heeft.

Op de borst van het jasje prijkt een groen, handgeborduurd vilten embleem met de traditionele Lacoste-krokodil tegenover een wolf. De wolf is het nationale dier van Servië en Djokovic's persoonlijke spirit animal. Aan de binnenkant van het jasje heeft Lacoste een persoonlijke boodschap in het Servisch geborduurd, naast een familiefoto.

Novak Djokovic's op maat gemaakte Lacoste-outfit op Wimbledon Credits: Lacoste

De look die de meeste reacties van het publiek oproept, is de op maat ontworpen witte outfit van Frances Tiafoe van Lululemon. De outfit bestaat uit een wit performance bomberjack met een innovatief rugpaneel voor maximale schouderrotatie bij bovenhandse slagen. Dit wordt gecombineerd met een afritsbroek, wat zorgde voor een ‘Magic Mike’-moment op Court 1 van Wimbledon. Het trainingspak heeft ook een subtiel geflockt motief, geïnspireerd op de flora en fauna van zijn Sierra Leoonse afkomst.

Frances Tiafoe in Lululemon Credits: Lululemon