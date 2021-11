Winnaars Red Carpet Green Dress-competitie bekend

Yuriko Fukuda en Zhi Hing Benjamin Koh zijn de winnaars van de Red Carpet Green Dress-competitie. Dat is te lezen in een persbericht van Tencel, dat de competitie organiseert in samenwerking met Red Carpet Green Dress (RCGD) en CLO, een software-ontwikkelaar voor 3D-modeontwerp.

Aan kandidaten voor de competitie werd gevraagd een digitale schets aan te leveren voor een duurzame rode loper-outfit. Uit de inzendingen werden een winnend jurkontwerp en een winnend ontwerp voor een pak geselecteerd. De winnaars werden gekozen door een internationale jury, bestaande uit Suzy Amis Cameron, oprichter van RCGD; Harold Weghorst, vice-president marketing en branding bij Lenzing, het moederbedrijf van Tencel; celebrity-stylist Micaela Erlanger en Abrima Erwiah, oprichter van modemerk Studio 189.

Fukuda is een Japans-Britse student aan Regents University London. Zij gaat met de hoofdprijs voor het jurkontwerp naar huis. Koh is een mannenmodeontwerper uit Singapore. Hij ontwierp het beste pak. Fukuda en Koh werden gekozen vanwege hun ‘sterke statements op het vlak van duurzaamheid en mooie, elegante ontwerpen’, aldus Weghorst in het persbericht. De ontwerpen van Fukuda en Koh zullen worden uitgevoerd en gedragen tijdens het Red Carpet Green Dress-gala in 2022. Ook krijgen ze elk mentoring en een financiële prijs. De omvang daarvan wordt in het persbericht niet bekend gemaakt.