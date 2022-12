Wintercollectie ‘23 van studio EVA D. Kent veel verrassende elementen

2023 wordt voor Studio EVA D. een jaar met hoge ambities. Het toepassen van nieuwe stoffen en materialen, het gebruik van verrassende bronnen van inspiratie, deelname aan de komende London Fashion Week en de zoektocht naar uit afval gewonnen materialen en inkt komen samen in de wintercollectie 2023/24 waar Eva Dekker momenteel de laatste hand aan legt.

De basis van de stukken van het atelier blijven onveranderd unisex kleding voor wie van gemak, draagcomfort en herkenbaarheid houdt, vervaardigd uit duurzame stoffen en materialen.

Voor de komende wintercollectie heeft Eva zich laten inspireren door haar reis afgelopen najaar naar Marokko. Eva: ‘De Marokkaanse atmosfeer, de mensen en de surfcultuur blijken naadloos op mijn ideeën over comfort en draagbaarheid aan te sluiten.’

Surfen en winterkleding? ‘Inderdaad’ , vertelt Eva, ‘niet alleen wordt er zelfs in ons land onder winterse omstandigheden volop gesurft, maar heeft de kleding die surfers na afloop aantrekken om het lichaam weer op te warmen kenmerken die in het verlengde liggen van de kleding die wij aanbieden: ruime maatvoering, makkelijk aan te trekken of om te slaan en het gebruik van natuurlijke materialen die de lichaamswarmte goed vasthouden.’

Beeld: Studio EVA D.

Handgeweven stoffen

Voor het eerst wordt de tijdloze en duurzame wintercollectie voor een deel uitgevoerd in handgeweven stoffen die in eigen atelier worden gemaakt. ‘Ambachtelijker en duurzamer kan het niet’, zegt Eva trots. De link met de surfcultuur is ook dat Eva technische stoffen in de collectie verwerkt.

Het kleurgebruik is lichter dan de vorige wintercollecties, hier laat de ondergaande Marokkaanse zon zich gelden. In combinatie met het bruin, blauw en zwart van de basiscollectie ontstaat een lichter maar wel gedekt kleurenpallet. Op de kledingstukken zien we traditionele patronen van de Cushma uit het Amazonegebied.

De collectie bestaat uit o.a.oversized shirts, comfy broeken met touwsluiting, een jumpsuit en basis T-shirts. De outfit kan gecompleteerd worden met accessoires als een tas, pet of handgeweven sjaal - in eigen studio ontworpen en vervaardigd. Ook zullen voor het eerst gehaakte stukken worden toegevoegd zoals een topje. En uiteraard laten de nieuwe stukken zich probleemloos combineren met items uit de basiscollectie. Zoals gebruikelijk houdt Studio EVA D. haar eigenzinnige maatvoering in ere. Geen enkel stuk van de collectie is te groot of te klein. De maten worden aangeduid in de cijfers 1 tot en met 4. Het is aan de drager te bepalen welk draagcomfort hij wil, van aansluitend tot lekker ruim.

London Fashion Week

De wintercollectie 23/24 wordt officieel gepresenteerd tijdens de komende London Fashion Week in februari.

Op uitnodiging van het Londense creative agency Touch is Studio EVA D. een van de internationale labels die zich presenteert in een pop-up showroom in Shoreditch, een wijk waar design boetieks hand-in-hand gaan met trendy gastro pubs en restaurants. Hier showt Eva haar werken en houdt zij verschillende presentaties en workshops.

Het wordt tijdens de fashion week een hotspot bij uitstek voor iedereen die bij de mode-industrie betrokken is. Consumenten zijn ook welkom en kunnen hun keuze maken in de stock sale.

Nieuwe stappen

In 2023 zal Eva Dekker haar kernwaarde van duurzaamheid verder invullen. De ontwerpster staat zelf al vele jaren met een been in de wereld van koffie als barista. Dat bracht haar op de vraag of er voor koffiewaste geen nuttige toepassingen zijn te bedenken. ‘Samen met een aantal partners onderzoeken wij momenteel wat koffieprut kan betekenen voor de mode-industrie. Dat je verf en inkt van koffie-afval kunt maken is bekend. De vraag is wat er nog meer van gemaakt kan worden wat de industrie kan verduurzamen.

Beeld: Studio EVA D.

Eveneens in het kader van duurzaamheid gaat Studio EVA D. in 2023 starten met een repair service. Eva: ‘Onze kleding heeft al een lange levensduur. Met een reparatieservice kunnen we de levensduur van de stukken verlengen.’ De service zal gratis worden aangeboden aan de klanten van Studio EVA D. om de claim van duurzaamheid van de collectie te onderstrepen.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op. Wij verwelkomen u graag in onze showroom.