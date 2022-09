Wolky bestaat 40 jaar en viert dat groots met dealers en klanten!

In april 2023 bestaat schoenenmerk Wolky 40 jaar. Al vier decennia lang maken zij schoenen die aanvoelen als wolkjes. Deze mijlpaal wil het merk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt dit voorjaar uitgebreid feest gevierd. Met spectaculaire winacties, mooie weggevers en een ode aan de eerste Wolky-schoen. Ook zet Wolky hun dealers extra in het zonnetje tijdens deze feestelijke periode. Met speciale acties om winkelbezoek te stimuleren en een persoonlijk advertentiebudget.

Creatief met kurk: een geweldig voetbed sinds het eerste ontwerp

Vóór we de jubileumcampagne induiken, eerst een klein stukje geschiedenis. Wolky, een oer-Hollands merk, werd in 1982 opgericht door Kees en Jan Diks. De broers specialiseerden zich met hun ontwerpen op goed passende en zeer comfortabele schoenen. Een markt die begin jaren tachtig nog ontwikkeld moest worden. Hun eerste ontwerp was voor die tijd revolutionair: een paar sandalen dat heerlijk liep dankzij een voetbed gemaakt van kurk met daarop een zachte laag memory foam. Het comfort van deze sandalen was waanzinnig, maar nog niet veel mensen durfden zich erop te vertonen. De sandaal blonk nu eenmaal niet uit in “styling”.

Toch gaf Kees niet op. Hij was immers overtuigd van een toekomst die ´goed is voor de voet´. Begin jaren 90 ging Wolky de markt op met een voor die tijd vernieuwende sandaal, de Paris. Deze sandaal was wat meer verfijnd, maar nog steeds met een voetbed dat zich naar de voet vormde door het memory foam. Door klittenband was de sandaal bovendien bijna onbeperkt verstelbaar. De sandaal werd in veel kleuren op de markt gebracht en werd – mede daardoor – een groot succes. Hierna volgden al snel meerdere sandalen en vervolgens kwam ook de eerste dichte schoen, de Nature, op de markt. Ook dit werd een daverend succes.

Sindsdien laat Wolky met haar ontwerpen steeds opnieuw zien dat mode en comfort prima samengaan. Daarmee heeft het merk een trouwe schare Wolky-fans verzameld, die zweren bij de schoenen en hun comfortabele voetbed.

Al veertig jaar een specialistisch familiebedrijf

Wolky heeft zich sinds de jaren tachtig flink ontwikkeld. In de loop der jaren hebben hun schoenen diverse prijzen gewonnen en worden ze wereldwijd verkocht. Ook heeft Wolky inmiddels distributiecentra in Duitsland en de Verenigde Staten.

Toch zijn sommige dingen onveranderd gebleven. Een familiebedrijf is het nog steeds, onder de bezielende leiding van Anthony Diks, die het roer 25 jaar geleden van zijn vader Kees overnam. Wat ook altijd zal blijven, is de liefde voor schoenen, comfort en kwaliteit. Wolky ontwikkelt hun schoenen nog steeds volledig in-house, met hun eigen ontwerpen, mallen en leesten. Dit onderscheidt hen van veel andere schoenmerken. ‘Alles om onze schoenen zo comfortabel mogelijk te maken en onze klanten (en hun voeten) blij te maken,’ aldus eigenaar Anthony Diks.

Een grote winactie, mooie weggevers en advertentiebudget voor Wolky-dealers

Om het veertigjarige jubileum te vieren, heeft Wolky besloten de hele maand april groots uit te pakken. Met als klap op de vuurpijl een grote winactie á la Sjakie en de Chocoladefabriek. Elke deelnemende Wolky-dealer krijgt een stapel gouden enveloppen, in een mooie display. Met deze gouden enveloppen kunnen alle klanten (dus niet alleen Wolky-klanten) meedingen naar 40 unieke prijzen. De hoofdprijs? Een verzorgde trip naar de schoenenfabriek in Porto, waarin klanten met eigen ogen kunnen zien hoe Wolky’s worden gemaakt. Ook krijgen Wolky-klanten een luxe strandtas cadeau bij hun aankoop.

Om Wolky-dealers onder de aandacht te brengen, krijgen zij een advertentiebudget om plaatselijk te adverteren. Ook besteedt Wolky deze maand zelf extra aandacht aan promotie, om zo nog meer winkelbezoek te generen. Met advertenties in bekende maandbladen, posts en advertenties op social media en het inzetten van content creators, gaan ze ervoor zorgen dat deze campagne niet te missen is.

Speciale ‘feest-editie’: de Celebration

Een schoenen-jubileum is natuurlijk niet compleet zonder speciale ‘feest’-editie. Ter ere van het 40-jarige bestaan, is Wolky’s allereerste schoen – de Nature – nieuw leven in geblazen onder de naam ‘Celebration’. Ook staan de Cirro en de Bounce deze maand, in verschillende kleuren, in de spotlights.

Wolky, eigendom van het merk.

Wolky-dealers horen tijdens dit inkoopseizoen meer over de jubileumactie op CAST. Alvast van tevoren meer informatie weten? Neem dan contact op met Imke of Manou via info@wolky.nl of 030 – 6381222