Wolky lanceert nieuwe schoenencollectie speciaal voor vrouwen met diabetes

Diabetes is een veelvoorkomende chronische ziekte. In Nederland alleen al zijn er 1,2 miljoen mensen die hieraan lijden. Hoewel er steeds meer bekend is over suikerziekte, blijven er veel misverstanden over bestaan. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten, is dat diabetici vaak kampen met gevoelige voeten. Een harde rand of een vervelend stiknaadje aan de binnenkant van de schoen is dan extra vervelend. Wolky heeft daarom een schoenencollectie speciaal voor vrouwen met diabetes gelanceerd, die bestaat uit extra zachte, comfortabele schoenen.

Waarom schoenen speciaal voor diabetici?

Één van de minder bekende symptomen van diabetes, is het te maken krijgen met diverse voetklachten. Diabetes beschadigt de bloedvaatjes en zenuwen in de voeten, wat ervoor zorgt dat het bloed minder goed door de benen en voeten stroomt. Dit kan leiden tot diverse klachten. Vaak worden voeten extra gevoelig, waardoor randjes en naden in schoenen erg vervelend aanvoelen. Ook bestaat er een kans op het ontwikkelen van neuropathie. Hierbij trekt juist het gevoel uit de voeten weg, waardoor het niet opvalt dat je slecht zittende schoenen draagt of als je wondjes of blaren hebt. Hoe dan ook: het is voor diabetici extra belangrijk om goede schoenen te dragen. Schoenen die de voeten goed ondersteunen en de kans op wondjes zo klein mogelijk maken.

Wolky: goed voor de voet

Hoewel diabetes een van de meest voorkomende chronische ziektes is in Nederland, zijn er nog niet veel schoenmerken die op de behoefte aan diabetesschoenen inspringen. Wolky besloot daarom een collectie te maken speciaal voor diabetici. Het Nederlandse schoenmerk is al veertig jaar specialist op het gebied van comfortabele schoenen en is geliefd onder mensen met voetklachten en moeilijke voeten. Na een succesvolle collectie voor vrouwen met hallux valgus, was een lijn speciaal voor vrouwelijke diabetici een logische vervolgstap.

Diabetesschoenen: naadloos, zacht en ontzettend comfortabel

De diabetesschoenen van Wolky zijn van binnen heerlijk zacht door de voering die is gemaakt van chroomvrij microfiber. Om irritaties te voorkomen, hebben de schoenen een naadloos voorblad en een extra laagje foam tussen de voering en het bovenmateriaal. Kortom: Wolky heeft er alles aan gedaan om de schoen zo zacht en comfortabel mogelijk te maken. De diabetescollectie is te herkennen aan de toevoeging DB achter de schoennaam. Momenteel bestaat de collectie uit twee modellen en indien succesvol wordt dit verder uitgebreid. Wolky hoopt met deze collectie diabetespatiënten het loopcomfort terug te geven met extra zachte, comfortabele schoenen.

Beeld: Wolky, eigendom van het merk.