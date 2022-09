Woonkamer inspiratie: Twee modelabels geïnspireerd door huis en haard

De wereld van de architectuur inspireert steeds meer modeontwerpers tijdens het creëren van collecties. Soms vertalen modehuizen hun stijl ook naar hun eigen collecties voor het interieur. Maar zelden is het hele concept van een merk volledig gebaseerd op huis en haard, zoals bij de merken Maxime en Francon te zien is. Beide merken zijn ontstaan tijdens de pandemie - een tijd waarin de eigen vier muren voor velen een nieuwe betekenis kregen.

Maxime

"Het belangrijkste uitgangspunt van elke collectie van Maxime is het verkennen van de vele elementen waaruit een huis bestaat en de gevoelens van kalmte, comfort en geborgenheid die daarbij horen", zegt oprichter en creatief directeur Maxime Fruit. "Een thuis dat je overal mee naartoe kunt nemen."

Maxime Edition 4. Beeld: Maxime

Terwijl hij werkte voor labels als Damir Doma, Vetements, Yang Li en A-Cold-Wall, wist Fruit altijd al dat hij zijn ‘eigen ding’ wilde doen. Terwijl hij werkte als hoofd productie bij A-Cold-Wall, bleven de ideeën voor zijn eigen herenkleding label rijpen naarmate hij tijdens de pandemie meer tijd thuis doorbracht. Hoewel hij geniet van al het reizen vanwege zijn baan in de mode-industrie, is het een onvergelijkbaar gevoel om weer thuis te zijn, zegt Fruit. En dat is precies het gevoel dat hij met zijn kleding wil overbrengen - ‘zodat mensen zich er net zo comfortabel in voelen als thuis.’ Het logo van het merk in de vorm van een rood huisje past ook in het concept.

Op Pitti Uomo in Milaan en tijdens de Paris Men's Fashion Week presenteerde Maxime 'Edition 4'. De collectie verkent het leven in een landhuis, na een ontsnapping uit de stad. Het resultaat is een ontspannen en comfortabele garderobe in aardetinten met kleurrijke accenten zoals diep pauwblauw. De materialen zijn geïnspireerd door wandtapijten van oude landhuizen of de gehaakte dekens van zijn grootmoeder - en variëren van raschel breisels en 3D-jacquards tot broderie anglaise met details in de vorm van studs of metalen knopen.

Maxime Edition 4. Beeld: Maxime

Het label Maxime werkt ook voornamelijk met reststoffen. Editie 4 bestaat voor 90 procent uit stoffen die we binnen handbereik hebben, vertelt Fruit. "Aan het begin van elke ontwerpcyclus bekijken we wat er beschikbaar is en hoe we dat kunnen verwerken in het verhaal dat we willen vertellen - dat is soms een uitdaging, maar geeft ook ongelooflijk veel voldoening."

Over Maxime:

Bestseller: Editie 4 (SS23) momenteel op de markt.

Collectie omvang: 20 stijlen, met categorieën als bovenkleding, gebreide kleding, jersey, maatkleding, accessoires en schoeisel.

Doelgroep: Mannen met een voorliefde voor luxe en (interieur)design , meubels en architectuur.

Verkooppunten: Web + Mukta (JP)

Distributie: Showroom zonder titel

Prijzen: Zo’n 160 euro voor truien tot 2000 euro voor bovenkleding.

Productie: Maxime benadert het ontwerpproces op een verantwoorde manier en gebruikt bestaande stoffen van leveranciers en fabrikanten in Frankrijk, Italië en Portugal.

Francon

May Kaan is de oprichter van het Rotterdamse damesmodelabel Francon, dat zij sinds 2021 samen met haar partner en architect Kees Kaan heeft opgezet. Ze studeerde mode en werkte daarna een tijdje in PR en marketing, onder andere bij het Franse modehuis Yves Saint Laurent. Maar toen wilde ze terug naar Rotterdam en zelf iets opzetten, niet alleen de marketing doen voor andere partijen.

Francon collectie tijdens Amsterdam Fashion Week. Beeld: Team Peter Stigter

May Kaan is zelf geen architect, maar haalt haar inspiratie uit de samenwerking met haar partner Kees, met wie ze ook haar eigen huis aan het water in Zeeland heeft ontworpen. Kaan dacht dat het misschien interessant zou zijn om kleren te ontwerpen die bij het huis passen. Zo ontstond het concept voor de eerste collectie, toen Kaan een luxueuze pyjama-achtige kimono ontwierp om te dragen in het huis aan het meer. Voor het label haalde Kaan ook inspiratie uit het mode-erfgoed van de provincie Zeeland. Terwijl Francon zowel collecties voor de zomer als de winter aanbiedt, zijn deze minder gebaseerd op het seizoen en meer op waar ze gedragen worden.

Beeld: Francon

"Eigenlijk is het gek dat mode gebaseerd is op seizoenen. Elk seizoen moet er iets nieuws zijn," zei Kaan in een interview met FashionUnited. "Waarom? Voor ons is het zinvoller om na te denken over waar en hoe iets gedragen wordt, dan over bij welk seizoen het past. Zo kwamen we op het idee om het architecturale denken toe te passen op mode."

Het uitgangspunt voor de eerste collectie was het huis aan het meer, andere archetypes als de toren, het huisje, het chalet of het palazzo volgden daarna. "We denken na over deze plaatsen, hoe mensen daar leven, hoe mensen zich daar gedragen," legt Kaan uit. Dit resulteert in een lijst van eisen voor de collectie, maar deze archetypen schrijven niet voor wat op welke plaats ze gedragen moet worden. Ze zijn vooral ter inspiratie en om verhalen te vertellen.

Over Francon:

Bestseller: De SS23 collectie, momenteel op de markt.

Grootte van de collectie: Ongeveer 20 tot 25 stijlen per collectie, soms in verschillende kleurvarianten.

Doelgroep: De klant van Francon is een vrouw tussen de dertig en de zestig, die meestal werkt en gezin en werk combineert.

Verkooppunten: 10 modeboetieks in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland, zoals Wendela van Dijk in Rotterdam en Sois Blessed in München, en binnenkort Avart in Lugano.

Distributie: In de DACH-regio met het agentschap Melagence en in Nederland en België met het agentschap Soledad Senlle. Voor andere landen verloopt het contact rechtstreeks via Francon ( wholesale@francon-editions.com).

Prijzen: Zo'n 110 euro voor een T-shirt, 500 euro voor een jurk, tot 1100 euro voor een jasje.

Productie: Alle kleding wordt in Europa in kleine hoeveelheden gemaakt om een verantwoorde productie te garanderen en afval tot een minimum te beperken.

Dit bericht is geschreven met de hulp van Nora Veerman.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.