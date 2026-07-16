Wordt Amsterdam de broedplaats voor handel in luxe vintage vacation wardrobes?

Amsterdam groeit langzaam maar zeker uit tot een internationale hotspot voor luxe vintage mode. Vorig jaar streek er nog het Italiaanse collectief Millesime neer, dat dankzij het succes binnenkort een tweede boetiek opent. Wie de hoofdstad eerst wil 'testen', kiest voor de pop-up: een tijdelijke winkel in een vrijstaand pand. Deze zomer namen al tientallen boetieks de stad over, waaronder Vintage by Uma en Pepper Luxury Vintage. Tot en met zondag is het Los Feliz uit Barcelona, aan de Kloveniersburgwal 95, op de etage van Mano Jewellery. FashionUnited ging langs en sprak met eigenaresse Nadia Benedicte Pape over het strategisch vermarkten van tweedehands mode en het belang van de juiste pop-up-plek als binnenkomer in een nieuwe modestad.

Verzamelaar als beroep

Het grootste deel van haar volwassen leven hield Pape zich met vintage bezig. Als jongvolwassene begon ze bijzondere stukken te sparen, en dat verzamelen groeide langzaam uit tot een beroep. "Om me heen begonnen professionele vintage boetieks op te duiken en op een dag realiseerde ik me wat ik allemaal aan spullen en kennis in huis had. Vintage werd een serieuze markt."

Ze begon met kleinschalige verkoop in Barcelona en opende in 2022 een permanente shop aan de Carrer de Cervantes, terwijl ze zijdelings meedeed in de markt voor kledingverhuur. Costume designer Alex Bovaird kwam er ook langs, op zoek naar een garderobe voor personages in de satirische serie The White Lotus (TWL). Op het grote scherm droeg Chelsea (Aimee Lou Wood) een 'sculpted coconut bra' — een mooie vondst, vonden kijkers op Reddit. Vogue US zocht uit waar het ding vandaan kwam: Los Feliz, Barcelona. Ook de roze Lolita Lempicka-jurk die Harper (Aubrey Plaza) draagt in de slotaflevering van seizoen 2, is een vondst van Pape.

"Ik deed dat soort opdrachten ook al voor televisie en muziekvideo's, maar ik publiceerde de resultaten nooit," vertelt Pape vanuit haar tijdelijke luxe-onderkomen, een stralend herenhuis op drie hoog vlakbij de Nieuwmarkt. Achter haar hangen vier centerpieces, transparante zomerjurken met dunne bandjes. Pape komt zelf van een eiland, Mallorca, en specialiseert zich in de 'vacation wardrobes' waar je als kijker van de serie (TWL) mee wordt doodgegooid. 'Designer vintage' was de vernieuwing tussen al die luxe op het grote scherm. Het Vogue verhaal leverde daardoor veel mediawaarde op. Pape: "Ik kreeg er een heel nieuw publiek bij — vooral uit Amerika, dat doelbewust de zaak binnenliep, met de woorden: dit is de White Lotus-winkel."

Ze heeft geleerd dat zulke 'modemomenten' ervoor zorgen dat mensen haar vintage serieus nemen. Nu post ze uitgebreid wanneer celebs als Charli xcx en Rosalía komen shoppen, en aan de kassa merkt ze het effect. "Niet je expertise, maar zichtbaarheid geeft je als reseller legitimiteit en geloofwaardigheid. Dat is nu eenmaal hoe het werkt. Ook al draai je al jaren een solide, hardwerkende zaak — het is die goedkeuring van sterren waardoor mensen uiteindelijk komen."

Centerpieces in de pop-up krijgen een speciale plek. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Amsterdam, luxe modestad

Vervolgens is het belangrijk om de bekendheid die je als vintage boetiek online hebt opgedaan te verzilveren met live events, legt Pape uit. "De zaak in Barcelona zou ik nooit zomaar opgeven, die plek laat zien waar Los Feliz als merk over gaat." Die zomerse, luxueuze, Spaanse smaak wil ze nu strategisch uitsmeren over andere modesteden met een vergelijkbaar winkelpubliek. Nu is dat Amsterdam. Van binnen is het in het uitverkoren herenhuis licht en strak. Net als in Barcelona hangt de kleding als een kleine kunsttentoonstelling bij elkaar, aan rekken met krullende spijlen en in hoge ladekasten. Verspreid door de ruimte liggen antieke vondsten: boekjes met veloursen kaften, een zilveren oestermes met ernaast een flesopener voor de wijn, van brons, jugendstil, in de vorm van een naakte vrouw. De kledingmerken zijn Moschino, La Perla, Chanel, en het stikt van de bijzondere archivale stukken, waarbij Pape graag het ontstaansverhaal vertelt.

Begerenswaardige memorabilia uitgestald bij Los Feliz in Amsterdam. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

De locatie van de pop-up vond ze via Sonny Rodriguez, collega-vintage-ondernemer met een sieradenverzameling, Mano Jewellery. Die streek er twee jaar geleden neer. Pape kwam langs en vond niet alleen het pand, maar ook de stad zo goed, dat ze zichzelf betrapte op de gedachte dat ze er wel zou willen wonen, of in elk geval een paar maanden terug wilde komen voor dit zakelijke experiment.

"Ik ben persoonlijk verzot op Amsterdam," zegt Pape, ze noemt de herinneringen uit haar kindertijd, de fijne energie van de stad. Ook had ze al langer klanten uit de stad, uit alle windstreken — de stad is immers al jaren niet meer uitgesproken Nederlands. Nieuwe cafés verkopen hojicha en matcha, en regelmatig opent er een nieuwe fusionkeuken of een bekend food concept, zoals afgelopen voorjaar dat van Ottolenghi, in het Conservatorium.

Ze doopt de hoofdstad een goede voedingsbodem voor vintage: tweedehands winkelen is er al heel gebruikelijk, tegelijk is de markt nog niet verzadigd. "De stad heeft al gevestigde vintage-winkels, maar met een ander accent: basics, workwear, veel stukken voor dagelijks gebruik." Los Feliz heeft apartere items te bieden voor bijzonder evenement — waar de stad er genoeg van heeft — en voor op reis, ook in de winter is dat bij Los Feliz gewoon te koop. Klanten die haar pop-ups in Amsterdam bezoeken, reageren daar enthousiast op. "Ik heb het geluk dat die niche hier nog niet is ingevuld."

De pop-up van Los Feliz in Amsterdam. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

'Vacation wardrobes'

Wie vintage aan de man wil brengen, moet haast wel een niche uitkiezen, stelt Pape. Op Vinted is het aanbod enorm; wie de krenten uit de pap weet te halen en er een uniek stijlbeeld mee kan vormgeven, wordt volgens de ondernemer gewaardeerd. Dan kun je goede zaken doen. Voor Pape is die specialisatie vakantiekleding, oftewel 'vacation wardrobes'. Pape groeide zelf op tussen de vakantiegangers, die mode heeft haar blik gevormd. "Mijn oog gaat uit naar andere items, omdat ik me van nature focus op dat vakantiegevoel."

Ze ziet dat segment ook buiten vintage mode groeien, en schrijft dat deels toe aan sociale media. Op Instagram komt het performatieve aspect erbij: de tijdlijn is net een gedeeld fotoalbum. Je kunt er een statement maken middels je persoonlijke stijl, ongeacht het weer buiten — het seizoen maakt in de digitale wereld minder uit. Pape: "Waar een vakantie-outfit vroeger vooral iets was voor jezelf, je partner of familie, en de foto's achteraf in klein gezelschap werden gedeeld, liggen onze zomerervaringen nu open op straat. Daarmee is een hele nieuwe markt aangeboord."