Wordt duurzaam produceren de nieuwe standaard? Men of Orange legt de mogelijkheden uit

Modemerken die met Men of Orange aan tafel zitten, willen vrijwel allemaal wel 'iets' met duurzaamheid. Toch weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen. Koen Ellerbeck en Eefje Witvoet geven tips waar je op kunt letten. "We willen graag laten weten wat er überhaupt mogelijk is als je collecties sustainable wilt laten produceren."

Het is bijna een standaardvraag geworden, in de showroom van Men of Orange. Modemerken willen weten wat ze kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. Maar waar begin je?

Waar let je op als je duurzaam kleding wilt produceren?

Er zijn heel veel aspecten waar je op kunt letten als je een collectie duurzaam wilt laten produceren. Bijvoorbeeld op de grondstoffen, de verftechniek, de sociale omstandigheden in de fabriek, het verpakkingsmateriaal en ook de logistieke footprint.

De grondstoffen

Wie zich net verdiept in duurzame mode, zal waarschijnlijk snel denken aan organic materialen, vertellen Ellerbeck en Witvoet. Zo kan het katoen BSCI gecertificeerd zijn, maar ook GOTS, dat gaat nog een stap verder. Polyester en andere synthetische materialen kunnen over het algemeen goed gerecycled worden. Voor de trimmings – knopen, labels, tapes – kun je over het algemeen ook gerecycled materiaal gebruiken.

Witvoet: "Onze klanten willen meestal zo groen mogelijk produceren. Dan gaan we samen kijken tot hoever dat mogelijk is. Aan werken met gerecyclede materialen zitten namelijk ook beperkingen. Niet elke stof is beschikbaar in elk materiaal of in elke kleur. Dat betekent niet dat we dan niet kiezen voor een duurzame optie, maar dat we slim moeten kijken naar de beste oplossing. Voor gerecycled nylon zijn de minimale afnames bijvoorbeeld hoog, dan kun beter kijken gerecycled polyester kiezen."

De komende jaren zullen er nog veel ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van duurzame grondstoffen, denken Witvoet en Ellerbeck. "We zien nu al kleine merken die experimenteren met grondstoffen als algen en schelpen. Ook wordt de techniek om te recyclen steeds beter, waardoor de kwaliteit van de stof beter blijft."

Verven

Ook op het gebied van het verven van de stoffen zijn er duurzame mogelijkheden. Materialen kunnen op verschillende manieren geverfd worden. Denk hierbij aan: waterbesparende technieken, biologische afbreekbare verfstoffen en zelfs kleurstoffen gemaakt van planten en kruiden.

De Nomad hoodies, sweatshirts, polo’s en T-shirts zijn hier een voorbeeld van. De collecties worden gemaakt van 100 procent organic materiaal, GOTS gecertificeerd, worden niet geverfd met chemische materialen, maar met pigmenten uit kruiden. Ellerbeck: "Dat doen we in India, een land met een vervuilend imago op textiel gebied. Juist op die plek is het mooi groene initiatieven te ontplooien.

De arbeidsomstandigheden

Alle leveranciers waar Men of Orange mee werkt, voldoen minimaal aan de internationale richtlijnen. Daarnaast gaan veel fabrikanten nog een stap verder. Zij zijn GOTS gecertificeerd.

Witvoet: "Dat betekent dat ze aan allerlei eisen moeten voldoen op het gebied van environment en op het sociale aspect. Er wordt dus goed gelet op de arbeidsomstandigheden.

De verpakkingsmaterialen

Duurzaamheid gaat verder dan alleen de collecties. De kledingstukken moeten namelijk ook verpakt worden. Naast de reeds gebruikelijke recyceld plastic polybag werken verschillende klanten van Men of Orange reeds met recycled paper bags.

De footprint

Bij de keuze voor een fabrikant is naast de certificering ook de locatie een punt om over na te denken. Veel modemerken willen graag dichtbij huis produceren, zodat hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk blijft. Ook spelen transportprijzen een rol, want die zijn de laatste tijd extreem gestegen, leggen Ellerbeck en Witvoet uit.

Wie het goed wil doen voor het milieu, komt al snel uit op produceren in Europa. "Dan komen de collecties met de truck en niet met het vliegtuig", zegt Ellerbeck. "Maar waar we in de wereld ook produceren – ook in landen zoals India die bekend staan als vervuilend – we proberen met onze klanten altijd de meest sustainable oplossing te zoeken."

Samen de opties doornemen

Een vraag die altijd terugkomt tijdens gesprekken met modemerken is: hoever wil je gaan? "Er zijn zoveel smaken en opties als het gaat om duurzaamheid", zegt Witvoet. “Onze klant Blueloop gaat bijvoorbeeld heel ver. Hun doel is om van ingezamelde kleding weer hoogwaardige nieuwe kleding te maken. Zo zamelen ze oude kleding in om te recyclen, maken daarvan hun eigen garens en produceren daar weer hoogwaardige artikelen van. We kijken altijd per klant wat de beste opties zijn.”