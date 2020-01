Work that shop! - Expert Workshops tijdens beurs Modefabriek 26-27 januari 2020

Zondag 26 en Maandag 27 januari 2020 strijkt de wintereditie van Modefabriek weer in volle omvang neer in Amsterdam RAI. Twee dagen vol nieuwe collecties, trends, inspiratie en ontmoetingen. Modefabriek heeft zich bovendien ontwikkeld als dé plek om je kennis bij te spijkeren op het gebied van eigentijds ondernemen. Zo blijf je als retailer on top of your game. Boek nu alvast een of meerdere Expert Workshops voor je hele team.

WORK THAT SHOP

Stonden onze Experts voorheen twee dagen klaar voor advies op maat - over de laatste tricks op social media en het maken van content, over verduurzaming, e-commerce en andere tips en tools - met ingang van deze editie geven zij korte praktische workshops van 30 minuten. Heb je na afloop van zo’n workshop toch nog specifieke wensen of vragen voor jouw onderneming, dan kun je ter plekke aan tafel schuiven voor een 1-op-1 Expert sessie. Laat die gratis kennis-update niet liggen! We lichten vast een paar Expert Workshops uit:

Retail Mindset Trainingsprogram door Judith Berger van Training Retail

Een workshop over het belang van training voor je personeel. Zij zijn immers degenen die met klanten in contact staan. Judith maakt jou en je team bewust van gewoonten en gedragspatronen en hoe die overkomen op klanten. Ontdek in deze kennismakings-sessie alvast de belangrijkste aandachtspunten waarmee jouw team een optimale ‘customer experience’ levert.

Moneymaking Customer Experience door Melvin van Tholl van Bloody Believers

Bereid jezelf voor op de toekomst want het retail landschap is drastisch aan het veranderen. Leer wat de valkuilen en mogelijkheden zijn in dit nieuwe tijdperk voor consumenten, waarin alles draait om gemak en beleving. Melvin reist de hele wereld over om de succesvolste pioniers in retail te bestuderen. Laat je inspireren!

Video For Webshops door Moriam Hassan Balogun van Orangevine

Moriam is geen onbekende in het Learn programma van Modefabriek, en daar is een goede reden voor. Als geen ander kan zij ons overtuigen van het belang van video voor webshops én ze laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien welke mogelijkheden er zijn en hoe je er zelf mee aan de slag kunt. Het is makkelijker dan je denkt en het levert gegarandeerd op.

Ga naar Modefabriek.nl voor een overzicht van alle Expert Workshops en schrijf je in met je team. Doe het snel want vol is vol!