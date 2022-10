Xandres sluit fysieke én online winkels tijdens Black Friday

Het Belgische kledingmerk Xandres zal op Black Friday al haar winkels, inclusief de webshop, gesloten houden, zo meldt het in een persbericht. Vorig jaar deed Xandres simpelweg niet mee met het bieden van kortingen, maar dit jaar gaan ze nog een stapje verder. Met de tegenbeweging wil het merk aandacht vestigen op overconsumptie.

In plaats van het bieden van kortingen, maakt Xandres het onder de noemer ‘Green Friday’ tijdens de dagen in aanloop naar Black Friday, van vier tot 23 november, mogelijk oude items bij hen af te leveren voor gratis herstel. “Een boodschap die van een zwarte dag een opportuniteit maakt om stil te staan bij wat we wél hebben, en dat te koesteren.”

Op Black Friday zelf gaan medewerkers van het merk samen met vrijwilligers uit de buurt aan de slag met de reparaties in het atelier.