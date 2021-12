Xmas met XPOOOS; waarom deze sokken wél het perfecte cadeau zijn

Knus op de bank voor een kerstfilm marathon, genieten van alle lichtjes of wandelen door de winterlandschappen. Kun jij ook niet wachten op het giftseason? Met XPOOOS-sokken maak je echt iedereen blij. Dit najaar kies je natuurlijk weer uit een brede collectie unieke dames- en herensokken, maar ook uit diverse giftboxen. Een ideaal cadeau voor onder de boom of om zelf te houden.

XPOOOS heeft vier nieuwe giftboxen uitgebracht dit najaar. Hierin zitten telkens twee paar feestelijke sokken waarmee je zeker indruk maakt. Daarnaast hebben &C media, het 360 graden media merk rondom Chantal Janzen en XPOOOS samen ook een giftbox gelanceerd. Zwarte sokjes met shiny roze sterren en een paar met een glitterzwart-lila strepenprint in de mix met roze en gouden details. Sokken die feestelijk zijn en je het hele jaar door kan dragen. De giftboxen van XPOOOS zijn een feestje om te geven én te krijgen.

XPOOOS XMAS collectie

De XMAS sokken van XPOOOS zijn voorzien van actuele prints en draag je hip en stijlvol boven iedere schoen. Kerstrood en de traditionele ruiten geven meteen het feestdagen gevoel. Genoeg glam en glitters voor de dames om er een knalfuif van te maken. Combineer de sokken lekker casual met een foute kersttrui, trek je mooiste feestoutfit aan of mix comfy en casual.

The art of socks

De kunst van een goed paar sokken zit ‘m natuurlijk in veel meer dan alleen het uiterlijk. Als jongste telg van gerenommeerd beenmodespecialist Sockshouse, is XPOOOS het vakmanschap met de paplepel ingegoten. Gooi dit in de mix met eigenzinnige designs, de beste materialen, de nieuwste technieken en een boel liefde en je krijgt XPOOOS.