XPOOOS en &C lanceren gezamenlijk design contest

Met de design contest ‘XPOOOS your own Socks’ geven XPOOOS en &C creatievelingen de vrije hand om een eigen, perfect paar (dames)sokken te ontwerpen. Zonder regels. Niets is te gek.

Sokkenmerk XPOOOS staat bekend om gewaagde combi’s en kunstzinnige illustraties. Ze beheren ‘The Art of Socks’ als geen ander. XPOOOS en &C doen dan ook een beroep op de creativiteit en het lef van (jonge) designers.

Wat staat er op het spel?

XPOOOS en &C kiezen samen tien finalisten uit waar uiteindelijk via een Instagram-stemronde drie winnaars uit komen. De winnende sokken worden in productie genomen én toegevoegd aan de collectie van XPOOOS. Winnaars mogen ook rekenen op eeuwige roem; de sokken dragen namelijk hun naam. Daarnaast krijgen de drie winnaars ook een jaar lang gratis sokken.

Meedoen

Designs zijn in te leveren tot zaterdag 7 november. Download het template en laat je creativiteit de vrije loop. Klaar? Upload je design op dezelfde pagina en vul het deelnameformulier in. That’s it.

Over XPOOOS en &C

Bij XPOOOS weten ze hoe ze voeten knap moeten aankleden. Vol eigenzinnige prints en rake kleurencombi’s zijn XPOOOS-sokken kunstwerkjes op zich. Stylish en sophisticated. Om te blijven verrassen met flashy designs heeft XPOOOS het ontwerpen van dames- en herensokken tot kunstvorm verheven. Maar de kunst van een goed, kwalitatief paar sokken zit ‘m natuurlijk in veel meer dan alleen het uiterlijk. Naast een boel liefde werkt XPOOOS met de allerbeste materialen. De prints zijn haarscherp en het draagcomfort hoog. Gegarandeerd voor ijzersterk voetenwerk.

&C is het 360° contentmerk rondom Chantal Janzen met een maandelijks magazine, online platform, social media, mobile app, met eigen tv-programma’s en live events. &C is ontstaan vanuit de ambitie van Chantal om met co-creators en vooral nieuw talent unieke en vernieuwende content te maken.