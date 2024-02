Y/Project annuleert Paris Fashion Week show vanwege 'onzekere tijden'

Y/Project zal hun herfst/winter 2024 collectie niet de catwalk opsturen. Het Parijse merk laat weten dat de show die voor 3 maart gepland stond niet doorgaat. De nieuwe collectie wordt wel getoond, maar dan in een betaalbaardere vorm: een lookbook. Dit meldt het merk aan WWD.

Geen modellen op de runway, het inhuren van personeel, locatiekosten en andere uitgaven die bij het organiseren van een show komen kijken voor Y/Project. Het merk heeft besloten niet te participeren aan het spektakel Fashion Week maar kiest ervoor om de nieuwe collectie te tonen in een lookbook. Y/Project wil kosten besparen. Volgens een vragenlijst van GQ kost een modeshow organiseren minimaal 300.00 dollar (276.058 euro).

Y/Project spreekt van ‘onzekere tijden’, aldus WWD. De keuze om niet deel te nemen aan Fashion Week past bij de trend van dit moment. Te weten: kleine en middelgrote modebedrijven die liever duurzame en kostenbesparende manieren uitoefenen. De KWK by Kay Kwok show werd dit jaar ook geannuleerd. De reden hiervoor was dat belangrijke stukken die op de Londense catwalk hadden moeten staan vertraagd waren in een fabriek in China.