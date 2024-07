YAYA Lente/Zomer 2025 collectie: De eerste tekenen van de zomer

Met de introductie van nieuwe denims, boxy silhouetten en items met subtiele structuren die nog steeds ultieme vrouwelijkheid uitstralen, laat YAYA met de februari-collectie de trendy kant van YAYA’s verhaal zien. De combinatie van verfijnde olijfgroene en zachtroze kleuren brengen een fris gevoel in de collectie, terwijl onze vertrouwde zand- en blauwtinten voor balans zorgen.

Subtiele accenten en natuurlijke kleuren

De Lente/Zomer collectie zet zich voort in de maart levering, die de eerste tekenen van de zomer laten zien. Lagen die perfect zijn voor zonnige dagen zijn samengesteld in comfortabele silhouetten. Klassieke prints en zomerse strepen maken hun terugkeer, waarbij YAYAś aandacht voor detail een duidelijke rol speelt. Ontdek kledingstukken met subtiele accenten in maansteen geel, bistre bruin en beige.

Nederlands lifestyle merk

YAYA is in 1992 opgericht als klein modemerk dat uiteindelijk is getransformeerd tot wat YAYA nu is. Een Nederlands lifestyle merk voor stijlbewuste vrouwen dat bekend staat om haar elegante kledingstukken en stijlvolle home artikelen in tijdloze, natuurlijke tinten. Het merk creërt bewust tijdloze collecties van kwalitatieve materialen in natuurlijke kleuren die je eindeloos combineert. De items gaan seizoenen lang mee en daardoor kun YAYA´s oude en nieuwe collecties heel goed met elkaar gedragen kunnen worden.

De kledingstukken uit de collecties van YAYA hebben een zacht vrouwelijk karakter met een subtiel, rauw randje dat tegenwicht geeft aan alle zachtheid. Met meer dan 2700 verkooppunten zijn de collecties van YAYA inmiddels wereldwijd te bewonderen en zijn de YAYA conceptstores gevestigd in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Polen en in Ierland. Hun hoofdkantoor bevindt zich in Halfweg, een klein dorpje vlakbij Amsterdam.