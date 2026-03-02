Yest Fall 2026: Tradition meets transition

Met Fall 2026 presenteren YEST en YEST Curve een collectie waarin contrasten centraal staan. Zacht en krachtig, vrouwelijk en gestructureerd, casual en gekleed. Ontworpen voor vrouwen die balans vinden tussen comfort en stijl, en zich met vertrouwen bewegen tussen verschillende momenten en rollen. De collectie ondersteunt dit ritme met moderne silhouetten, flatterende pasvormen en een ontspannen, gepolijste uitstraling.

Fall 2026 bestaat uit twee opeenvolgende leveringen die samen een harmonieus geheel vormen. Beide drops zijn geworteld in YEST’s signatuur van casual vrouwelijkheid, draagbaarheid en verfijnde eenvoud.

Credits: YEST

Nordic Boho

In Nordic Boho combineert folklore met een futuristische touch. Geïnspireerd door de verstilde kracht van noordelijke landschappen verkent deze levering zachtheid met een randje. Donkerblauw, verwassen denim, frosty grijs en zacht wit vormen het kleurenpalet, verrijkt met warme breisels, subtiele glans en dessins die verwijzen naar Scandinavische breisels en bohemian ikatstructuren en een zachte shimmer. De uitstraling is ontspannen maar verzorgd; Relaxed, verfijnd en in balans.

Whispering Forest

Whispering Forest verkent het samenspel tussen natuurlijke roots en een moderne, stedelijke levensstijl. Klassieke materialen zoals ruiten, suède en corduroy worden gecombineerd met eigentijds tailoring, verfijnde knits en vrouwelijke details. Het kleurenpalet bestaat uit rijke bruintinten, diep utility-groen en warme neutrals. Tijdloos, geaard en elegant, met een zachte kracht.

Fall 2026 is ontworpen voor vrouwen die kiezen voor stijl met inhoud: zelfverzekerd, comfortabel en moeiteloos vrouwelijk. De collectie is verkrijgbaar in de verkoopperiode van 23 februari tot 27 maart 2026, met leveringen begin september 2026.

