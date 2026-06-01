YEST geeft sneak peek van Spring en Outerwear 2027 op Modefabriek

YEST en YEST Curve onthullen als eerste een sneak peek van de Spring en Outerwear 2027-collectie; een viering van openheid, optimisme en nieuwe mogelijkheden. Onder het thema ‘OPEN to JOY’ staat de collectie in het teken van contrasten: licht en krachtig, speels en verfijnd.

Met ‘Blue Delight’ en ‘Fierce Optimism’ introduceren de merken twee verhalen die samen de toon zetten voor het seizoen. De collectie is kleurrijk, veelzijdig en moeiteloos draagbaar, met een focus op details die inspireren en fits die flatteren. De Spring en Outerwear 2027-collectie is vanaf 29 juni 2026 te zien in de showrooms en ligt vanaf midden januari 2027 in de winkels.

Credits: YEST

De labels starten het seizoen samen met het salesteam tijdens een collectiepresentatie in Amsterdam, waar de eerste stappen richting Spring en Outerwear 2027 worden gezet en de collectie intern tot leven komt.

Begin juli zijn YEST en YEST Curve aanwezig op Modefabriek, waar de collectie voor het eerst fysiek te ontdekken is. Bezoekers krijgen hier een preview van de trends voor het nieuwe seizoen. De merken kijken ernaar uit om partners en relaties te ontmoeten en samen vorm te geven aan wat komt; met flair en zelfvertrouwen.