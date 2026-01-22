YEST Pre-Fall 2026: The Art of Contrast

Met Pre-Fall 2026 presenteren YEST en YEST Curve een collectie die draait om contrast en balans. Zacht ontmoet krachtig, casual ontmoet verfijnd. Ontworpen voor vrouwen die soepel bewegen tussen verschillende rollen, momenten en stemmingen, met duidelijkheid en gemak. Deze collectie volgt hun ritme, moeiteloos, comfortabel en zelfverzekerd.

Pre-Fall 2026 is opgebouwd uit drie opeenvolgende leveringen, elk met een eigen verhaal die een samenhangend geheel vormen, geworteld in Yest’s signatuur van vrouwelijke radiance en flatterende, gemakkelijk te dragen pasvormen.

Credits: YEST

Her Tradition

Met Her Tradition herinterpreteert Yest klassieke stijlcodes op een moderne en intuïtieve manier. Zachte tailoring, tijdloze ruiten en subtiele stipprints voelen fris en toegankelijk. Het kleurenpalet van donker navy, soft mocca en stonewashed denim wordt verlicht met accenten van off- white en morning blue. Vrouwelijk, verzorgd en natuurlijk zelfverzekerd.

Credits: YEST

Refined Brutalist

Met deze drop onderzoekt Yest de poëzie van structuur en vloeiendheid. Sculpturale silhouetten worden verzacht door vloeiende satins en tactiele knits, waardoor een gevoel van bescherming en rustige kracht ontstaat. Diepe, omhullende kleuren zoals wine red, blush beige en grijs mélanges geven warmte en diepte. Sterk, maar zacht.

Credits: YEST

Gentle Nature

De laatste drop brengt rust en zachtheid. Natuurlijke tinten zoals cream, antique bronze en soft olive vormen een serene basis, verrijkt met subtiele textuurcontrasten van satin, zachte knits, corduroy en faux fur. Delicaat in ontwerp, krachtig in uitstraling.

Pre-Fall 2026 is gemaakt voor vrouwen die kiezen voor stijl met inhoud: modern, comfortabel en moeiteloos vrouwelijk. De collectie is beschikbaar in de verkoopperiode van 12 januari tot 13 februari 2026, met leveringen in juli en augustus.

Modefabriek

In januari presenteerde YEST de Pre-Fall 26-collectie tijdens de wintereditie van Modefabriek in Expo Greater Amsterdam. Met een krachtige stand en een duidelijke signatuur liet het merk zien waar YEST voor staat. De reacties waren warm en oprecht positief. Het team ontving veel vertrouwde gezichten, ging in gesprek met nieuwe klanten en legde waardevolle eerste connecties.

Modefabriek stand Credits: YEST

Modefabriek bleef daarmee een belangrijk moment voor YEST om het merkverhaal te delen en te laten zien wie ze zijn, hoe ze ontwerpen en waar hun collecties voor staan: effortless fashion met feminine radiance. Eigentijds, vrouwelijk en altijd met gemak.

Daarnaast zijn de collecties gedurende het seizoen te ontdekken in de showrooms in Almere en Nieuwkuijk, waar klanten welkom zijn om de collecties te ontdekken.