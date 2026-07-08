YEST Spring 2027: ‘Open to Joy’

Met Spring 2027 introduceren YEST en YEST Curve een collectie die het seizoen opent met een gevoel van openheid, energie en vrouwelijke expressie. Onder het thema ‘Open to Joy’ brengt de collectie een balans tussen draagbaarheid en uitgesproken design, ontworpen voor vrouwen die met vertrouwen en gemak door het leven bewegen.

De collectie bestaat uit twee sterke verhalen. ‘Blue Delight’ vertaalt een frisse start naar een helder kleurenpalet van blauw, geel en wit, gecombineerd met nostalgische invloeden en moderne afwerkingen. ‘Fierce Optimism’ voegt daar intensiteit aan toe met krachtige roodtinten, gelaagde materialen en silhouetten die inspelen op flexibiliteit en comfort.

Credits: YEST

De start van het seizoen werd kracht bijgezet met een collectiepresentatie in Amsterdam, waar het salesteam de collectie voor het eerst in detail heeft leren kennen. Tegelijkertijd was er ruimte om als merk terug te blikken op het afgelopen jaar. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk feest met het hele bedrijf.

Credits: YEST

Met deze sterke aftrap onderstrepen YEST en YEST Curve hun positie als merken die staan voor effortless fashion met feminine radiance: eigentijds, toegankelijk en ontworpen met oog voor detail en pasvorm. Het nieuwe seizoen is daarnaast succesvol van start gegaan tijdens Modefabriek, waar de collectie haar debuut maakte voor een breed publiek van retailers en partners.