YEST Winter 2026: Melancholy Romance

YEST Winter 2026 collectie speelt met contrast op de meest vrouwelijke manier. Een mix van zachtheid en attitude, met een vleugje drama. Casual genoeg voor overdag, genoeg glans voor een avondje uit. Zowel emotioneel als krachtig.

Winter 2026. Credits: YEST

Melancholy Romance speelt met spanning en zachtheid. Verwacht romantische details in stoere silhouetten. Satin en kant ontmoeten zachte breisels, vloeiende jerseys en stretch stoffen met een glans. Elke look heeft textuur, shine en subtiele beweging.

Het kleurenpalet is moody en mysterieus. Zwart, taupe, soft grey en smoky anthracite creëren een sfeer die zowel zacht als opvallend aanvoelt. Zowel casual als verfijnd voor speciale momenten. Voor de vrouw die houdt van stijl met een randje. Sterk, maar nooit hard.

