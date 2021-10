YNAP slaat handen ineen met resale techbedrijf Reflaunt

Italiaanse luxegroep Yoox Net-a-porter (YNAP) is een samenwerking aangegaan met resale techbedrijf Reflaunt, zo is te lezen in een persbericht. Net-a-porter, Mr Porter en The Outnet, allen uit het portfolio van YNAP, lanceren dan ook de ‘meest uitgebreide resal pilot’ tot nu toe.

De resale dienst zal eerst verschijnen bij Net-a-porter in herfst 2021 en begin 2022 worden uitgerold bij Mr Porter en The Outnet. Klanten kunnen designer items die in goede conditie zijn verkopen via de service en krijgen daarvoor in ruil tegoed (plus 10 procent extra) bij het desbetreffende platform of het geld wordt meteen op hun bankrekening gestort wanneer hun item verkocht is. Het is daarnaast ook mogelijk om de ‘buyback’ optie te kiezen. Hierbij krijgen gebruikers meteen hun geld of winkeltegoed op het moment dat hun item is geaccepteerd door Reflaunt. De gebruiker hoeft dan dus niet te wachten tot zijn of haar item verkocht is.

De Net-a-porter x Reflaunt resale service zal eerst beschikbaar zijn in Groot-Brittannië, gevolgd door de Verenigde Staten, Duitsland en Hong Kong op een later moment.