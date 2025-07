YOEK Collectie Lente/Zomer 2026: een weekend op het Franse platteland

Dit seizoen verruilt de YOEK-vrouw de drukte van de stad voor een weekend op het Franse platteland. De lente/zomercollectie 2026 is een ode aan vriendschap, vrouwelijkheid en de schoonheid van onthaasten. Haar weekend ontvouwt zich in vijf hoofdstukken, elk een reflectie van een andere stemming, plek en moment.

De collectie is geïnspireerd op een reis naar de Provence, maar omvat méér dan alleen esthetiek: ook materiaal innovaties en de opsplitsing van de Black Label-lijn verdienen aandacht.

Passend bij dit Franse verhaal presenteert YOEK silhouetten met een focus op eco-bewuste materialen (Lyocell, Ecovero, Cupro), ademende lagen en technische verfijningen van vertrouwde YOEK-klassiekers, zoals dolce-variaties in gerecyclede, duurzamere kwaliteiten.

Drop 1: Weekend Escape SS26 Credits: YOEK

Het kleurenpalet weerspiegelt de overgang van de seizoenen: het begint met ingetogen blauwtinten en ontwikkelt zich richting levendige contrasten en zachte pastels.

Zachtheid en structuur wisselen elkaar af: zwierige, gedrapeerde en vrouwelijke lijnen gaan samen met kleermakersdetails en monochrome styling. Veelzijdige items functioneren zowel als op zichzelf staande statementstukken als in gecoördineerde sets. De collectie biedt moeiteloze outfitopties voor overdag, 's avonds, op reis of bij speciale gelegenheden.

Drop 2: Secret Garden SS26 Credits: YOEK

Voor dit seizoen kiest YOEK ervoor om de Black Label-lijn in twee drops te splitsen. De eerste drop verschijnt in november en focust op feestelijke looks voor de feestdagen. De tweede drop, gepland voor februari, bevat verfijnde ontwerpen voor lentebruiloften en tuinfeesten. De campagne is opgezet als een reisverhaal waarin we de YOEK-vrouw volgen op haar tocht door het Franse platteland naar haar zonovergoten bestemming in de Provence.

In het eerste thema, ‘Weekend Escape’, doorkruist ze pittoreske dorpjes en lavendelvelden op weg naar een landhuis nabij Aix-en-Provence. De sfeer is fris en licht, met indigotinten, zachtroze en luxe Lyocell-mixen in sets met prints, pakken en ontspannen loungewear.

Wanneer de avond valt, begint haar ‘Midnight Soirée’. Er wordt een vuur aangestoken, muziek klinkt en elegantie krijgt de hoofdrol. De novemberdrop van Black Label schittert in poederroze, bordeauxrood en transparant jacquard. Jurken zweven, stoffen glanzen en de nacht komt tot leven.

Drop 1: Midnight Soirée SS26 Credits: YOEK

De volgende ochtend zet een serene wandeling door de ‘Secret Garden’ de toon. Vrouwelijke silhouetten, luchtige stoffen en fris katoen vangen de rust van de natuur en de belofte van warmere dagen. Tegen de middag verplaatst het feest zich naar het zwembad. Een mix van kleuren, prints en texturen voert de boventoon. Broderie anglaise, geborduurde voile en cupro-zijde worden gecombineerd in deze januarit-drop, vol speelse contrasten en heldere accenten. De grote finale? Pastel Popcorn Yellow als highlight van het kleurrijke thema ‘Villa Paradis’.

Drop 3: Villa Paradis SS26 Credits: YOEK

Het weekend eindigt met een intiem diner in het zachte licht van het ‘Golden Hour’. De februari drop van Black Label straalt in delicate pasteltinten, chiffon en jacquard, een ode aan verbondenheid, vrouwelijkheid en de magie van een onvergetelijke zomeravond.