YOEK lanceert rebranding ter viering van bijna 40 jaar inclusieve damesmode

Het Nederlandse modemerk YOEK lanceert een vernieuwende rebranding om zich te positioneren als een merk voor alle vrouwen, waarbij het de beperkingen van de ‘plus-size’ benaming achter zich laat. Met een visie gericht op inclusiviteit binnen een breed scala aan maten, richt het merk zich op een breder publiek door middel van een moderne visuele identiteit, inspirerende merkambassadeurs en innovatieve capsulecollecties. Als onderdeel van deze verandering introduceert YOEK een storytelling-benadering en een vernieuwd productaanbod, waarmee het persoonlijk wil aansluiten bij elke klant. De rebranding, samen met een nieuwe website, wordt officieel gelanceerd op 18 november.

Een nieuwe merkidentiteit met de nadruk op storytelling

Storytelling staat centraal in de rebranding van YOEK, met zorgvuldig samengestelde collecties die klanten blijven inspireren met frisse en stijlvolle ontwerpen. Elke collectie wordt opgebouwd rond thema’s die resoneren met de klanten, en biedt YOEK-liefhebbers een kans om zich te vereenzelvigen met het merk, zoals nu eerst met het thema ‘Festive Nights’ van YOEK black label. In november debuteert YOEK met zijn eerste samenwerking met het Nederlandse model en influencer Isadee Jansen, wat de start markeert van een reeks inspirerende campagnes met merkambassadeurs die de filosofie van YOEK belichamen.

Credits: YOEK

Versterkte digitale aanwezigheid en ondersteuning voor retailers

Om de YOEK-ervaring zowel voor trouwe klanten als voor retailpartners te verbeteren, lanceert het merk een nieuwe website, inclusief een geüpdatete Shopify-brandstore en een B2B-bestelplatform. Deze platforms zijn bedoeld om het bestelproces te vereenvoudigen, gemakkelijke toegang te bieden tot marketingmaterialen om te downloaden en re-orderopties te ondersteunen voor YOEK-partners, wat de digitale aanwezigheid van het merk verder versterkt.

Verfijning van de collecties

YOEK kiest voor een verfijning naar drie collecties: YOEK, YOEK black label en YOEK essentials. Met de introductie van YOEK essentials lanceert het merk een permanente collectie van veelzijdige basics die het hele jaar door beschikbaar zijn. Deze lijn bouwt voort op het bestaande Never Out of Stock (NOOS) programma en bevat tijdloze items die ontworpen zijn om de collectie te ondersteunen. De reguliere collecties halen hun inspiratie uit de nieuwste catwalktrends en zijn zorgvuldig vervaardigd om klanten een duurzame stijl te bieden die seizoenen overstijgt. Naast deze items lanceert YOEK een nieuwe accessoirelijn, waaronder tassen en bijpassende items, die de kenmerkende looks van het merk verder versterken en aansluiten bij de veranderende vraag van de klant.

Credits: YOEK

Duurzaamheidsdoelen en groei in nieuwe markten

Als onderdeel van de vernieuwde visie voert YOEK een verbeterde duurzaamheidsstrategie in, waarbij milieubewuste keuzes centraal staan in productontwikkeling en bedrijfsvoering. Het merendeel van YOEK’s productie is gevestigd in Zuid-Europa, wat aansluit bij de toewijding aan kwaliteitsnormen en het verminderen van de ecologische impact. Toekomstplannen omvatten verdere uitbreiding binnen Duitsland en geselecteerde Europese markten.

“Ons doel is om elke vrouw zich prachtig en zelfverzekerd te laten voelen, ongeacht haar maat,” zegt Michiel van Kempen, eigenaar van YOEK. “Mode moet toegankelijk zijn zonder categorielabels. Door YOEK te positioneren als een ‘normaal’ modemerk, creëren we inclusieve collecties voor een breder publiek en laten we de noodzaak van ‘plus-size’ achter ons.”

“Onze kracht ligt in het maken van mode die flatteert en prachtig past, waardoor elke vrouw zich stijlvol voelt,” voegt Brand Manager Dana Broertjes toe. “We kijken ernaar uit om meer storytelling en frisse ideeën in onze collecties te brengen, met veelzijdige basics en capsulestukken die zowel trouwe klanten als nieuwe doelgroepen aanspreken.”

De rebranding van YOEK op 18 november versterkt de missie om stijl en zelfvertrouwen aan elke vrouw te bieden en markeert een spannend nieuw hoofdstuk in de bijna 40-jarige geschiedenis van het merk.

Credits: YOEK

Over YOEK

YOEK, opgericht in 1985, is oorspronkelijk ontstaan om een leemte in de markt op te vullen en stijlvolle kledingopties te bieden aan vrouwen die vaak door de reguliere mode over het hoofd werden gezien. Tegenwoordig is het merk uitgegroeid van een nicheconcept tot een internationaal gerespecteerd label met diverse collecties. Met een blijvende toewijding aan kwaliteit en duurzaamheid biedt YOEK kledingstukken die relevant en duurzaam blijven, zodat klanten seizoen na seizoen plezier kunnen hebben van hun ontwerpen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dana Broertjes via dana@yoek.nl.