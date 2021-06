Yoox lanceert speciale ruimte voor Generatie Z

De Italiaanse retailer Yoox, lanceert een speciale ruimte op het online platform voor de generatie Z, genaamd Hi_GuyZ!, zo luidt het persbericht van Yoox. Het is de bedoeling dat generatie Z zich kan uiten en zich thuis kan voelen zoals in een echte conceptstore. Hier zullen moodboards bestaande uit beelden, suggesties en woorden te vinden zijn, waar de generatie door geïnspireerd kan worden.

De ruimte geeft gehoor aan belangrijke waarden van de generatie zoals, geaardheid, diversiteit en milieu- en sociaal bewustzijn.

Hi_GuyZ! geeft opkomende ontwerpers en talent in de schijnwerpers en promoot merken die voor deze generatie interessant zijn, zo is te lezen. “Het idee was om iets te creëren dat gastvrij, warmer en dichter bij hun tone-of-voice en perspectief lag. Het is onze visie ervoor te zorgen dat ze zich thuis en geïnspireerd voelen”, vertelde Paolo Mascio, president van Yoox Net-a-Porter Group’s mode-divisie, aan Vogue Business.

De items zouden speciaal ontworpen zijn voor de jongste generatie om hen te helpen hun garderobe te in te richten met de items die ze zouden zoeken, zo is te lezen. “Het gebied wordt de ideale speeltuin voor nieuwe samenwerkingen, nieuwe inspiraties en stijlexperimenten, met als doel de wereld van Yoox dichterbij de nieuwe generaties te brengen”, zo staat in het persbericht.