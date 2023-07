Yoox Net-a-Porter, Zalando en About You helpen merkpartners klimaatdoelen stellen met programma

Grote mode-platformen Yoox Net-a-Porter, Zalando en About You hebben de handen ineengeslagen om merken te helpen bij hun klimaatdoelen. Hiervoor is het programma ‘Fashion leap for climate’ opgericht, wat na een pilotjaar nu verder uitgerold zal worden, zo blijkt uit een persbericht.

Het programma heeft een educatie-platform voor merkpartners van de drie e-tailers en wordt gecureerd en ondersteund door duurzaamheids consultancybureau Quantis. Op dit platform kunnen deelnemende merken een acht weken durende cursus volgen. Met deze cursus kunnen merken meer inzicht krijgen in het stellen en behalen van science-based-targets op het gebied van het klimaat. Ook is het mogelijk om ideeën te bespreken met duurzaamheidsexperts en branchegenoten.

Tijdens het pilotjaar hebben 55 merken deelgenomen en dit aantal wordt nu verhoogd naar 250. Zalando, About You en Yoox Net-a-Porter zien in de toekomst kansen om het platform open te stellen voor alle merkpartners én de wijdere industrie, aldus het persbericht. Merken kunnen zich nog aanmelden bij de e-tailers als ze aan de nieuwe ronde mee willen doen.