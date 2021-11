YouTube introduceert e-commerce in video’s

​​YouTube lanceert zijn eigen online shopping initiatief: het livestreaming evenement "Stream and Shop Holiday", als onderdeel van zijn e-commerce ambities.

De stap naar online winkelen betekent dat YouTube-gebruikers een mix van hun eigen koopwaar en geselecteerde merken rechtstreeks via het platform kunnen verkopen. Dikwijls is YouTube een toegangspoort tot productonderzoek en showrooming, waarbij gebruikers video's doorzoeken op productaanbevelingen en vervolgens de aankoop doen op andere platforms en kanalen zoals Amazon.

YouTube wil nu ook een vorkje meeprikken. "We maken het de andere bedrijven moeilijker", zei David Katz, vicevoorzitter van YouTube voor shopping, tegen het platform Bloomberg. "YouTube biedt enorme mogelijkheden om te winkelen."

E-commerce mogelijkheden via YouTube video’s

YouTube zou kunnen uitgroeien tot een gigantische winkelbestemming, vooral bij Gen Z. Vorig jaar vroeg YouTube videomakers om bij te houden welke items ze in hun video's lieten zien, in een eerste stap om koopfuncties direct in video's in te bouwen, zoals Bloomberg News voor het eerst meldde. Deze zomer huurde YouTube David Katz in, een veteraan op het gebied van e-commerce, en daarnaast Bridget Dolan, een leidinggevende bij schoonheidsketen Sephora, om samen een nieuwe bedrijfstak te leiden die zich richt op commercie.

Sociale-mediaplatforms zijn uitgegroeid tot winkelkanalen met hoge brutowinst, waarbij Facebook, TikTok en Snapchat allemaal veranderen in winkelplatforms, aldus Bloomberg. Met Google's Alphabet als moederbedrijf heeft YouTube enorme hoeveelheden gegevens tot zijn beschikking.

In juli zei Alphabet: "We hebben een geïntegreerde winkelervaring in bèta getest waarmee kijkers de geloofwaardigheid en kennis van vertrouwde creators kunnen aanboren om weloverwogen aankopen te doen op YouTube. Deze test was eerst beschikbaar in video's op aanvraag, en we testen deze ervaring nu bij live-streams met een handvol creators en merken. Dus als je naar een live-stream op YouTube kijkt, kun je in real time, zonder onderbreking, producten bekijken en kopen."

Volgens Social Media Today raken consumenten steeds meer gewend aan het zien en kopen van items binnen sociale apps, op basis van getoonde content (wat ook onderdeel is van Facebook's bredere shopping shift), waardoor gewoontegedrag zal veranderen en verwachtingen van platforms als gevolg daarvan zullen verschuiven.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, en vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.