Yves Renard gaat buiten haar grenzen

Tijdloze ontwerpen en hoge kwaliteit. Al meer dan 60 jaar is Yves Renard een begrip in België van klein lederwaren en handtassen. Eigen ontwerpen, topkwaliteit leder en geproduceerd met veel vakmanschap.

De twee directeuren, Jo en Ronald, zijn ambitieus met het merk maar blijven trouw aan de kernwaarden. Ronald vertelt dat het merk in België een zeer bijzondere status heeft. Ronald: “De evolutie van Yves Renard is van een klein lederfabriek in Vosselaar (Antwerpen) in de jaren ’60 tot een groot bedrijf met honderden productiearbeiders in de jaren ’80. De wereld was in deze tijd nog zonder grootschalige massaproductie uit China en zonder modehuizen die ook massaal (nep) lederen tassen over de wereld heen stortten. Je kocht in de vorige eeuw een lederen product voor duurzaam lang gebruik”.

Tot anno 2021 zijn de basiskenmerken van het merk blijvend leidend gebleven. Ondanks de bewegende (mondiale) markt rondom lederwaren is er in België nog veel waardering voor het merk Yves Renard. Het bedrijf is anno 2021 nog steeds dicht bij Antwerpen gevestigd, heeft nog steeds eigen ontwerpers en koopt het leer in Italië. Ingrid, een naaister die al meer dan 30 jaar in dienst is, vervaardigd nog een klein deel van de productie zelf in het atelier.

Belgisch merk

“ Het heren clientèle noemt de portefeuilles van oudsher ‘het voske’ als ze naar de winkel gaan om een nieuwe te kopen” vertelt Jo. “ En er zijn Belgische dames die na meer dan 15 jaar hun portefeuille elke dag gebruikt te hebben, vragen of het slotje nog vervangen kan worden”. Als het nog enigszins gerepareerd kan worden, doet Yves Renard dat in haar eigen atelier. Hoge duurzame kwaliteit en dienstverlening zijn de basis van het merk en het adagium is betaalbare luxe.

Jong en oud

De roep om duurzaam gebruik van producten neemt elke dag toe. Ronald: “Er is een maatschappelijk besef dat er een halt moet komen aan het ongebreideld kopen van producten om ze kort/nauwelijks te gebruik en vervolgens weg te gooien”. Hier draagt Yves Renard positief aan bij met tijdloze modellen die zowel door jong als oud mooi gevonden worden. Jo: “Er bestaat geen standaard portemonnee of handtas voor een type vrouw meer” vertelt Jo uit eigen ervaring. “Een door mij ontworpen handtas voor een beoogde klassieke vrouw wordt het meest gekocht door begin dertigers in België!”. “Smaak evolueert, is heel persoonlijk en de grenzen van leeftijdsnormen vervagen”.

Agentuur gezocht

Helene, de Nederlandse buurvrouw van Jo, is laaiend enthousiast over de twee tassen en portemonnee die ze van Yves Renard heeft gekocht. Ze begrijpt niet dat Yves Renard niet in winkels in Nederland te koop is. Jo “We hebben ons van oudsher altijd sterk op de Belgische markt gericht maar beseffen dat het al lang niet meer stopt bij landsgrenzen”. Nederland en Duitsland zijn bij uitstek de landen waarbij Yves Renard ook in de smaak valt. Vanwege de hoge kwaliteit en scherpe prijs. Maar dan werkt Yves Renard wel het liefst met een (zelfstandige) agent die zijn/haar wegen kent in Nederland. Een agent met bestaande niet verwante merken is dan een goede mogelijkheid. “ Zo werken we tenslotte ook al in België al jaren zeer succesvol” licht Ronald toe. “Een agent(uur) met interesse mag zich zeker melden bij mij”. Het jaar 2021 wordt voor Yves Renard het jaar van grenzen verleggen en oversteken.

