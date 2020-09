Zadkine Beauty & Fashion College krijgt leerwerkplek in modehub De Wasserij

Rotterdamse modehub De Wasserij heeft er een nieuwe resident bij: Zadkine Beauty & Fashion College. Studenten van verschillende niveaus en opleidingen kunnen hier samenwerken met elkaar en met mode-ondernemers die in de hub gevestigd, zo meldt het persbericht.

Het persbericht meldt dat Zadkine in de leerwerkplek van ruim 200 vierkante meter een nieuwe vorm van onderwijs is gestart. “Ik ben echt heel blij met deze stap. Hiermee geven we onze modestudenten een eigen plek in een leeromgeving die creativiteit en ondernemerschap ademt,” aldus Kim Cornelius, directeur van het Zadkine Beauty & Fashion College, in het persbericht. “De Wasserij is een inspirerende plek waar de innovatie binnen de modewereld centraal staat. We sluiten hier nauw aan bij de praktijk en dat is wat ons betreft ook de toekomst voor het beroepsonderwijs.”

Bij de opening van De Wasserij in november 2019 vertelde programmamanager Esther Munoz Grootveld al dat er gesprekken liepen met mode-opleidingen over het opstarten van een leerwerkplek. “Met deze unieke samenwerking geven Zadkine en De Wasserij een belangrijke impuls aan de mode-infrastructuur van Rotterdam en Nederland. We verkleinen het gat tussen onderwijs en praktijk en tonen het belang van het makerschap in de modeketen,” aldus het persbericht.

De Wasserij is een creatieve broedplek en biedt een plaats voor exposities, pop-ups, activiteiten en heeft een vijftigtal studio’s én een makerslab gericht op mode en textiel.