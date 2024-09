Zalando lanceert eerste adaptieve kledingcollectie voor kinderen

Zalando breidt zijn adaptieve mode-assortiment verder uit. De e-commercegigant lanceert namelijk zijn allereerste adaptieve kledingcollectie voor kinderen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De collectie bestaat uit 29 items van de Zalando Private Label merken; Friboo en Yourturn Kids.

De adaptieve kledingcollectie voor kinderen bestaat uit T-shirts, broeken, truien, onderkleding, body’s en ondergoed die op diverse manieren aanpasbaar zijn. Zalando kiest voor een stijlvolle basisgarderobe die het hele jaar door gedragen kan worden, zo is te lezen. Sommige items zijn verkrijgbaar in multipacks ‘tegen een betaalbare prijs’. Dat doet Zalando om in te spelen op het feit dat ieder kind groeit en speelt, maar ook vies wordt waardoor zij vaak kleding moeten verwisselen.

Bij het ontwerpen van de adaptieve kindercollectie hield Zalando de individuele behoeften van kinderen en ouders/verzorgers in gedachten. “Terwijl onze kledingstukken kinderen in staat stellen om zich zelfstandig aan te kleden, ondersteunen ze ook de ouders bij het aankleden van hun kind, wat vaak meerdere keren per dag moet gebeuren. Het zijn de kleine details die een groot verschil kunnen maken - bijvoorbeeld een bredere hals om een t-shirt over het hoofd van het kind te trekken, een paar knopen om de broek wijder te openen, een discrete opening om gemakkelijker bij een port-a-cath of een stoma te kunnen, enz. We verzamelden zulke waardevolle informatie tijdens feedbackrondes met ouders en verzorgers tijdens het ontwerpproces”, legt Markus Breitsameter, Team Lead Design Textiles bij Zalando, uit.

De adaptieve kledingcollectie voor kinderen is verkrijgbaar in de maten 98 tot en met 164 en de prijzen variëren tussen de 19,99 euro en 41,99 euro. De collectie lanceert in alle 25 markten waar Zalando actief is.

Items uit Zalando's eerste adaptieve kledingcollectie voor kinderen. Credits: Zalando

Een item uit Zalando's eerste adaptieve kledingcollectie voor kinderen. Credits: Zalando