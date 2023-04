Zalando lanceert Visionary Award

Na de Sustainability Award lanceert Zalando nu ook een Visionary Award, zo blijkt uit een persbericht. Zalando bevestigt aan FashionUnited dat de Sustainability Award nu verder onder de naam van Visionary Award, het concept uitbreidt en eveneens wordt uitgereikt tijdens Copenhagen Fashion Week. Het winnende merk ontvangt 50.000 euro en financiële steun voor de productie van een show op Copenhagen Fashion Week.

De Zalando Visionary Award is bedoeld om ‘makers van de toekomst erkenning te geven en ontwerpers de mogelijkheid te geven hun toewijding aan creativiteit, innovatie en positieve sociale impact te tonen, naast hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid’. Zalando schrijft in het bericht dat het merken verder wil aanmoedigen om een ‘betekenisvolle verandering in de mode-industrie teweeg te brengen’.

De Zalando Visionary Award rust op drie pijlers: creativiteit en design, sociale impact en innovatie. Merken kunnen zich tot 2 mei 2023 inschrijven. Om in aanmerking te komen moeten merken bewijzen dat zij voldoen aan de duurzaamheidseisen van Copenhagen Fashion Week en bij één of meer van de drie pijlers een grote bijdrage leveren.