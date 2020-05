Zalando maakt duurzaamheidsbeoordeling verplicht voor alle merken op het platform

Als merk verkopen op Zalando? Dan zal eerst een duurzaamheidsbeoordeling moeten volgen, zo blijkt vandaag. Zalando meldt namelijk dat het een dergelijke beoordeling verplicht is voor alle merken en partners van het platform.

Zalando werkt hiervoor samen met de Sustainable Apparel Coalition en Higg Co. Samen willen ze een wereldwijde duurzaamheidsstandaard in de mode-industrie versnellen, aldus het persbericht. Zalando zal dan ook gebruik maken van de Higg BRM om de beoordeling uit te voeren.

De Higg BRM beoordeelt de prestatie van merken op basis van ethische en milieuparameters. Daarbij moet gedacht worden aan mensenrechten eerlijke lonen en CO2-uitstoot. Op basis van de uitkomst van de beoordeling kunnen bedrijven hun prestaties verbeteren. Zalando geeft ook aan de resultaten van hun partnermerken te gebruiken om te begrijpen waar uitdagingen in de mode industrie liggen. Zo wil de e-commercegigant onderzoeken hoe oplossingen voor de industrie ontwikkeld kunnen worden zodat blijvende verbetering zal optreden.

“Als Europa’s toonaangevend online platform voor mode en lifestyle willen we de lat hoger leggen, als eerste handelen en onze partners op weg zetten om de belangrijkste issues van vandaag aan te pakken - klimaatverandering, gebruik van grondstoffen en werknemersrechten. Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie do.MORE hebben we beoordelingen rond ethische en duurzame parameters voor onze partnermerken verplicht gemaakt. De Higg BRM zal ons helpen bij het bereiken van ons doel om continu onze ethische standaarden te verbeteren en tegen 2023 werken we alleen nog maar met partners die aan deze standaarden voldoen,” verklaart Kate Heiny, Directeur Duurzaamheid bij Zalando.

De duurzaamheidsbeoordeling wordt dus verplicht gemaakt, maar aan de resultaten lijken geen gevolgen te hangen. Het wordt namelijk niet in het persbericht genoemd of merken op basis van de beoordeling wel of niet mogen samenwerken met het platform.

Beeld: Zalando se