Zalando maakt finalisten Sustainability Award bekend

Mother of Pearl, Nikolaj Storm Copenhagen en Teatum Jones zijn de finalisten van de Zalando Sustainability Award van dit seizoen. Dat meldt Zalando in een persbericht. De Zalando Sustainability Award moedigt modemerken aan duurzame alternatieven te verkennen en erkent strategieën die bijdragen aan een duurzamere industrie.

De drie finalisten werden geselecteerd door een internationale jury die bestaat uit opinieleiders uit de sector, vertegenwoordigers van Zalando en de show-commissie van Copenhagen Fashion Week. De finalisten krijgen de kans hun collecties te presenteren tijdens CFW, zo is te lezen. Daarnaast ontvangen de finalisten financiering voor de productiekosten en debuteren hun ontwerpen in Zalando Greenhouse. Hier wordt de nieuwste duurzame mode, zowel online als offline, getoond. Zalando Greenhouse opent, net als de Fashion Week, in augustus.

De deelnemers strijden naast de Zalando Sustainability Award ook voor een bedrag van 20.000 euro en een samenwerking met Zalando bij de ontwikkeling van een exclusieve capsulecollectie. De award dient als beloning voor de duurzaamheidsstrategie van Zalando, do.MORE. Hiermee erkent het online platform een deel van het probleem in de mode-industrie en streeft het platform naar het vinden van een oplossing.