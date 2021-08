Zalando slaat handen ineen met Not Just a Label

E-tailer Zalando zet extra in op designer-mode. Dit doet het platform door onder andere een samenwerking aan te gaan met Not Just a Label, aldus een persbericht.

Not Just a Label brengt meerdere opkomende merken met diverse achtergronden naar Zalando Designer. Dit ondersteunt de missie van Zalando om merken en ontwerpers vanuit diverse hoeken te vertegenwoordigen op hun platform.

“Tegen 2025 wordt verwacht dat Gen Z en Millennials het gros van luxe aankopen zal doen. We hebben een unieke positie om onze klanten - met onder andere een hoog aandeel van Gen Z en Millennials - te voorzien van een ongelofelijke cross-categorie aanbod in een online omgeving. We zetten verder in op onze Designer category door de merkenmix, het aanbod en de ervaring te verbeteren,” aldus Anaheta Metghalchi von Berenberg, de inkoopdirecteur bij het Designer-segment bij Zalando, in het persbericht. “Samen met onze partners willen we ons focussen op het laten groeien van ons duurzamere, diversere, inclusievere designer en luxe assortiment om bij te dragen aan een positieve verandering voor onze klanten en de industrie.”

Not Just a Label werd in 2008 opgericht. Het platform richt zich op het verbinden van een wereldwijd publiek met ontwerpers en moedigt designers aan om mode te maken die duurzamer is en lokale gemeenschappen en ambacht ondersteunt.