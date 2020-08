Zalando stelt protocol op voor diversiteit

Over mode en diversiteit werd de laatste weken veel gesproken. Veel modemerken en bedrijven werden bekritiseerd. Ook Zalando lag onder vuur. Een voormalig art director van de Duitse e-tailer beschuldigde het bedrijf ervan niet gereageerd te hebben op klachten over werknemers die geen donkere modellen wilden boeken. Na een intern onderzoek, neemt Zalando nu actie om diversiteit en inclusie binnen het bedrijf te verbeteren.

”Als Europees platform met een hoofdkantoor in Berlijn en werknemers van meer dan 130 landen, streven wij ernaar om een bedrijf te zijn waar absoluut geen plek is voor racisme en discriminatie,” zo meldt Zalando in een persbericht. In een ‘Code of Ethics’ hebben zij een een protocol opgezet voor de verwachtingen omtrent het gedrag van hun werknemers.

Na het interne onderzoek blijkt er in een aantal gevallen inderdaad sprake te zijn geweest van discriminatie, maar Zalando en het advocatenkantoor Pohlmann & Company, dat werd ingehuurd voor het onderzoek, gaan geen aanklacht indienen tegen de personen die zich volgens hen schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. Wel gaat Zalando als gevolg van de aanklacht en het onderzoek nog strenger toezien op de ‘Code of Ethics’, taalgebruik, contentcreatie en het boeken van modellen. Ook zullen anti-discriminatie en communicatietrainingen verplicht worden binnen het bedrijf.

Beeld:Facebook / Zalando