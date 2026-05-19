Zalando wordt partner van de Belgische voetbalbond

Zalando en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben vlak voor de start van het WK voetbal voor mannen een vijfjarig partnerschap ondertekend.

De Berlijnse online retailer ondersteunt als top-premium partner de Belgische nationale mannen- (Rode Duivels), vrouwen- (Red Flames) en jeugdteams tot 2030, zo meldt Zalando dinsdag in een persbericht. Zalando wil hiermee de band met de lokale klanten in een “emotionele omgeving” versterken.

“Voetbal is een van de meest invloedrijke culturele krachten in Europa, en mode en voetbal hebben een lange gezamenlijke geschiedenis”, aldus James Rothwell, Senior Vice President Marketing bij Zalando. “Dit partnerschap ondersteunt onze transformatie naar Europa's toonaangevende bestemming voor sport en lifestyle. We zien een gestage groei in sportklanten en -merken op ons platform. We kijken ernaar uit om deel uit te maken van de culturele dialoog in België, fans te verbinden met eersteklas content en exclusieve momenten voor onze klanten te creëren.”

Het modeplatform focust op activiteiten buiten het veld, terwijl de Rode Duivels en Red Flames tijdens wedstrijden in de shirts van sportartikelenfabrikant Adidas uit Herzogenaurach – de officiële kledingsponsor – blijven spelen. Zalando wil bijvoorbeeld het moment benutten voordat de spelers hun shirts aantrekken.

Het ‘aankomstmoment’ van de voetbalprofs wordt omgevormd tot een publiekgericht stijlevenement. Zalando presenteert de individueel gekozen looks op zijn platform, zodat klanten zich direct kunnen laten inspireren door de stijlen van de spelers.

Daarnaast wordt tijdens het WK voor mannen komende zomer, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, een contentstudio ingericht in het Belgische kamp in Seattle. Deze studio zal worden gebruikt voor live-afleveringen en diverse inzichten. Bovendien zal de branding van Zalando ook te zien zijn op toegangskaarten, LED-boarding, cam-carpets en de interview-achtergronden in de mediaruimtes.

Ter lancering van het partnerschap start Zalando met Belgische voetballers als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Amadou Onana en Jérémy Doku de lokale campagne “The Devil is in all of us”.

“Het partnerschap richt zich op sport, mode en zelfontplooiing”, aldus KBVB-CEO Peter Willems. “Dankzij het bereik van Zalando kunnen we onze fans 365 dagen per jaar bereiken en samen de Belgische voetbalgemeenschap naar een hoger niveau tillen.”