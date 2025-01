Zalando's inkoper voor premium segment over onvoorspelbaar weer, 'sleek kicks' en chaotische personalisering

Mode retailers houden hun verkopen in de aanloop naar Kerstmis nauwlettend in de gaten te midden van een afnemend consumentensentiment, terwijl velen zich al voorbereiden op het inkoopseizoen voor herfst/winter 2025 dat in januari van start gaat. Wat gaat er momenteel goed bij Zalando en op welke trends zet de online retailer in voor damesmode in 2025?

Zalando's Commercieel Directeur Premium Nichole Strydom praat over trends, modemoeheid en chaotische personalisering.

Waar zijn vrouwen momenteel naar op zoek wanneer ze bij Zalando winkelen?

Nichole Strydom: Als we de vraag voor herfst/winter 2024 analyseren, zien we dat consumenten neigen naar opvallende statement pieces, met name "stand-out" bovenkleding variërend van imitatiebont en pailletten tot franjes. Mode ondergaat een grote verschuiving, vooral op het gebied van accessoires. De modeliefhebbers zijn op zoek naar spanning en weelde. Een opvallende trend die opkomt, is "chaotische customisatie", waarbij extravagante, unieke versieringen en personalisatie worden omarmd. Een goed voorbeeld hiervan is de trend om je favoriete handtas te overladen met charms, met merken als Coach, Furla en Zadig & Voltaire.

Betekent dit dat de trend van 'quiet luxury' aan het verdwijnen is?

Ja! 2025 markeert een merkbare afwijking van de minimalistische aantrekkingskracht van 'quiet luxury', aangezien levendige zelfexpressie, een gedurfde persoonlijkheid en individualiteit centraal staan.

Neemt u een soort modemoeheid waar bij vrouwen?

Fashionista's ervaren modemoeheid, veroorzaakt door het overweldigende aantal beschikbare opties, en zijn steeds meer op zoek naar inspiratie voor hun persoonlijke stijl. Bij Zalando spelen we hierop in met innovaties zoals de Trend Spotter tool, die eerder dit jaar werd gelanceerd als een nieuwe shopping experience. De Trend Spotter belicht opkomende modetrends in grote Europese modesteden, met behulp van data om actuele trends in de schijnwerpers te zetten.

Zalando heeft eerder dit jaar ook klantonderzoek gedaan tijdens het werken aan de merkpositionering, wat deze observatie leek te bevestigen.

Uit ons onderzoek bleek dat klanten een middenweg willen vinden tussen uniek voelen en erbij horen. Ze streven ook naar authentieke zelfexpressie: ze willen dat hun look hun persoonlijkheid weerspiegelt. Daarom richt onze nieuwe merkpositionering, gelanceerd met de herfst/winter 2024 campagne "Wat moet ik aantrekken?", zich echt op het idee om het stijlvertrouwen van onze klanten te versterken. Onze meest recente feestdagencampagne bouwt verder op dit idee, aangezien de universele vraag 'Wat moet ik aantrekken?' een nieuwe betekenis krijgt tijdens de feestdagen met zoveel verschillende gelegenheden om je voor op te doffen.

Welk item of welke trend verkocht goed in 2024 en blijft relevant in het komende jaar?

"Sleek-Kicks", oftewel de gepolijste sneaker, is dit seizoen uitgegroeid tot de winnende stijl en zal doorgaan in 2025. Deze trend wordt aangevuld door de suède sneakers, de nieuwste luxe must-have. New Balance, met name door de samenwerking met Miu Miu, loopt voorop in deze trend met de gewilde paren, terwijl andere merken zoals Puma en Adidas ook populair zijn, met stijlen zoals de Speedcat en Sambas die constant uitverkocht zijn.

Een andere trend is "Diesel-Mania", gedreven door de aanhoudende populariteit van de cult-favoriete 90s 1DR-tas van het merk en de heropleving van distressed 90s denim. De denimcultuur evolueert, met opvallendere, sexy items die opkomen, van korsetten tot cropped en getailleerde jassen.

In 2024 waren de wisselende weerspatronen een uitdaging voor de mode-retail. Hoe gaat Zalando hiermee om?

Wisselende weerspatronen hebben een grote impact op de vraagvoorspelling en voorraadbeheer, waardoor vaak plotselinge pieken in de vraag ontstaan en het moeilijk is om seizoensaankopen te timen. Het vermengen van seizoenen is de nieuwe norm geworden. Bij Zalando hanteren we een gefaseerd leveringssysteem dat zich aanpast aan deze veranderingen, waardoor we bestellingen indien nodig kunnen aanpassen en kleine hoeveelheden seizoensproducten kunnen uitbrengen om de vraag te testen. Dit is een continu proces van testen en leren.

Met onze uitgebreide klantgegevens en inkoopexpertise vertrouwen veel van onze merkpartners op ons voor begeleiding bij het focussen op seizoensgebonden must-haves. Bovendien hebben we met ons brede klantenbereik de mogelijkheid om trends te sturen en nieuw leven in te blazen zodra het weer verandert.

Waar zoekt u inspiratie voor het komende herfst/winter 2025/26 seizoen?

De zoektocht naar inspiratie is geëvolueerd en hoewel we minder tijd doorbrengen op beurzen, blijven we sterk gefocust op culturele relevantie. De modemarkt wordt gedreven door trendcycli die worden beïnvloed door zowel macro- als microfactoren, samen met de aanname van de tijdsgeest. Om de concurrentie voor te blijven, anticiperen we op het winkelgedrag van klanten, voorspellen en optimaliseren we de levensduur van trends. Onze partners bij Highsnobiety ondersteunen Zalando ook bij het volgen van trends. We weten dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar emotionele connecties met merken, wat vraagt om strategieën die authenticiteit benadrukken. Deze verschuiving, aangedreven door het fenomeen "creator influence", zal in de toekomst centraal staan bij effectieve merkbetrokkenheid en trendadoptie.

Zijn er items of trends waar u op inzet voor 2025?

Voor lente/zomer 2025 zijn de belangrijkste trends onder meer de "Boho en Boudoir" esthetiek, gekenmerkt door lingerie-geïnspireerde stukken zoals korsetten, bralettes en hotpants, ondersteund door de trend "ondergoed wordt bovenkleding". We zien de comeback van de jaren 90 hobo handtas en mini-me handtassen met een handvat bovenop. Over-accessorizing blijft een aandachtspunt met de spotlight op juwelentrends zoals de dubbele laag van iconische tennis kettingen & armbanden en logo-gedreven ontwerpen van Lacoste tot Versace. Naast sneakers omvatten textiel-big bets workwear met duurzame stoffen, rauwe afwerkingen en oversized silhouetten. Een andere is de "Wild West" golf, geïnspireerd door countrymuziek, die franjes, studs, borduursels en gemengde materialen introduceert met een sterke denim-op-denim aanwezigheid. Naarmate de overgang naar de herfst nadert, evolueert de "Tech Sport" met getailleerde polo's, leggings, bomberjacks en opnieuw vormgegeven trenchcoats voor die sportief-chique look.

Is uw inkoopproces de afgelopen jaren veranderd?

Ja, het inkoopproces is de afgelopen jaren aanzienlijk geëvolueerd. Digitale tools spelen nu een belangrijke rol in onze manier van inkopen, vooral met de vooruitgang in data-analyse. We vertrouwen sterk op digitale tools voor trendvoorspelling, voorraadbeheer en het analyseren van klantgegevens om inkoopbeslissingen te sturen.

Maar we hanteren een hybride aanpak, aangezien er nog steeds aspecten zijn die praktische betrokkenheid vereisen, zoals het bezoeken van leveranciers of showrooms voor persoonlijke ontmoetingen, het onderzoeken van materialen, maat- en pasvorm analyse en het begrijpen van de kwaliteit van producten. We ontwerpen en co-creëren een groot deel van ons assortiment dat exclusief is voor Zalando en dit vereist een hoog aandeel face-to-face interactie.

Hoe werkt de aanvulling van producten bij Zalando momenteel en in hoeverre is dit geautomatiseerd?

We zijn er trots op dat we een best-in-class geautomatiseerd aanvullingssysteem hebben dat zorgt voor effectieve vraagplanning, wat zorgt voor gezond en robuust voorraadbeheer. We zijn in staat om flexibel te blijven en snel te reageren op vraagpieken.

Kunt u een voorbeeld geven om de automatische aanvulling te illustreren?

Wanneer een stijl trending is, detecteert ons geautomatiseerde aanvullingssysteem de vraagstijging, analyseert het voorraad- en verkooptrends en activeert het een nabestelling. Dit zorgt ervoor dat we aan de vraag voldoen, de klanttevredenheid behouden en de verkoop optimaliseren zonder overvoorraad.

Tot slot, gaat u uw budget voor het volgende seizoen verhogen of verlagen?

Zalando's groeistrategie geeft prioriteit aan differentiatie door kwaliteit, met als doel klanten de best mogelijke winkelervaring te bieden in mode en lifestyle. Hoewel ik onze budgetgegevens niet kan onthullen, kan ik wel zeggen dat we toegewijd zijn aan het stimuleren van duurzame groei door ons budget strategisch toe te wijzen.

Opmerking: Dit interview is schriftelijk afgenomen.