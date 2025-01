Zalando’s trendvoorspelling voor 2025: Vijf macrotrends die de mode zullen bepalen

In een dynamisch, constant veranderend modelandschap is het voor merken cruciaal om trends vroegtijdig te identificeren en zich flexibel aan te passen om toekomstige relevantie te garanderen. Gebaseerd op een database van meer dan 50 miljoen klanten in Europa, heeft de in Berlijn gevestigde online retailer Zalando vijf belangrijke macrotrends geïdentificeerd. Deze trends hervormen niet alleen het ontwerp en de consumentenvoorkeuren, maar transformeren ook de manier waarop merken hun verhaal vertellen en langetermijnwaarde creëren.

Nostalgie en romantiek als ontsnapping aan het heden

In een vluchtige, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld zoekt Gen Z naar ontsnapping in mode - een strategische kans voor merken om aansluiting te vinden bij deze demografie. Deze tendens uit zich in een heropleving van de Victoriaanse stijl, waarbij de nadruk ligt op dramatische silhouetten, ingewikkeld borduurwerk en nostalgische details zoals korsetten en parels.

Victoriaans Decor: Jurk, oorbellen en ketting van Vivienne Westwood, korset van [Merk Ontbreekt], witte blouse van Polo Ralph Lauren, blauwe blouse van Sister Jane en zwarte blouse van Viktor and Rolf. Credits: Zalando.

Het Zalando-rapport laat een stijging van 156 procent zien in zoekopdrachten naar 'Regencycore'-kleding – een trend die wordt aangewakkerd door de groeiende populariteit van historische dramaseries. De sleutel tot de blijvende relevantie van deze 'Victoriaanse Decor'-esthetiek ligt in de eigentijdse interpretatie, die verder gaat dan louter imitatie van het verleden. Door traditionele elementen zoals korsetten of strikken te integreren met een moderne aanpak kunnen merken een aanbod presenteren dat nostalgie combineert met de huidige gevoeligheden.

Victoriaans Decor op de catwalk – Van links naar rechts: Marques'Almeida SS25, Zimmermann AW24, Simorra SS25 en Marques'Almeida SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Zakelijke kleding opnieuw uitgevonden

Volgens Zalando nam de interesse in kleermakerij met 70 procent toe in 2024, met een opmerkelijke stijging van 86 procent in zoekopdrachten naar double-breasted jasjes en 47 procent voor loafers, beide essentiële items voor de zakelijke garderobe.

Power Dressing: Beige pak en blauwe blouse van Mango, handschoenen van Bershka, zwart pak van Maje en tas van Moschino. Credits: Zalando.

De toenemende vraag naar zakelijke kleding in moderne garderobes weerspiegelt niet alleen de geleidelijke terugkeer naar de fysieke werkplek, maar ook een collectief verlangen naar stabiliteit in een onzekere wereld. In een wereldwijd scenario waarin economische volatiliteit en maatschappelijke verschuivingen de prioriteiten van consumenten herdefiniëren, is de heropleving van klassieke kleermakerij niet alleen een kwestie van stijl, maar een reactie op de behoefte om vertrouwen en aanpassingsvermogen uit te stralen in een steeds veranderende omgeving. Het vertegenwoordigt soliditeit, professionaliteit en een toewijding aan duurzame stijl boven vluchtige trends.

De essentie van de jaren ‘80 wordt nieuw leven ingeblazen door oversized blazers met schoudervullingen en gestructureerde snits die autoriteit uitstralen. Deze macrotrend herdefinieert de codes van werkkleding en biedt de mogelijkheid om formele kleding te transformeren tot instrumenten van persoonlijke expressie en aanpassing aan de eisen van het heden.

Power Dressing op de catwalk – (Van links naar rechts) Emporio Armani SS25, Maison Margiela Pre-Fall, Mercado Livre SS25, Shimkhai Resort SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Individualisme zonder remmingen

Generatie Z blijft zich verzetten tegen conformiteit en gebruikt mode als middel tot zelfexpressie en persoonlijke storytelling. Deze macrotrend, 'Supreme Self', uit zich in gedurfde stijlen zoals 'Speelse Proporties', die experimenteren met onconventionele vormen, waarbij elk kledingstuk een verlengstuk wordt van de individuele identiteit.

Speelse Proporties – Groene jas van Stamm, zwarte jurk van Nanushka, gele jas van Sunnei, roze T-shirt van Munthe, bontjas van Leger en beige broek van Henrik. Credits: Zalando.

'Speelse Proporties' breekt met esthetische conventies door overdreven volumes, ongewone snits en een speels experiment met vorm. Van gewatteerde jassen met sculpturale silhouetten en omhullende prints tot wijde pijpen broeken die traditionele proporties uitdagen en tops die spelen met zachte en delicate texturen.

Speelse Proporties op de catwalk. Van links naar rechts. Boltad SS25 en JW Anderson SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De mix van contrasterende materialen, zoals distressed denim, bloemen en fluffy stoffen in pasteltinten, verandert mode in een ruimte van constant experimenteren waar het verleggen van esthetische grenzen een nieuwe manier wordt om te vertellen wie je bent.

Herdefiniëren van erotiek

Een andere tak van deze macrotrend is 'Sheer Confidence', een omarming van sensualiteit en zelfvertrouwen waarbij gedurfde mode een manifest wordt.

Lingerieset en zwart kanten bodysuit van Agent Provocateur, shorts van Jaded London, roze T-shirt van Love Scars, donker topje van Feng Chen. Credits: Zalando.

De kanten en transparante kledingstukken die deze esthetiek definiëren, onthullen niet alleen het lichaam, maar vieren het vanuit een divers perspectief, breken met ouderwetse schoonheidsidealen en herdefiniëren het concept van erotiek. De delicate korsetstructuren en ingewikkelde zwarte kanten details brengen een balans over tussen kwetsbaarheid en kracht, terwijl de strategische transparantie van tops en bodysuits een visueel effect creëren dat mysterie en zelfverzekerdheid suggereert.

(Van links naar rechts) Luis de Javier SS25, Valentino SS25, Reparto Studio SS25 en Vetements SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het rapport signaleert een stijging van 140 procent in zoekopdrachten naar kanten lingerie en een verbluffende stijging van 5.110 procent in kledingstukken van merken die bekend staan om hun sensuele esthetiek, zoals Ludovic de Saint Sernin. De sleutel ligt in het aanbieden van veelzijdige stukken die gendernormen uitdagen en body positivity promoten.

Ondergedompelde luxe met een eigentijdse touch

Het Zalando-rapport benadrukt ook een verschuiving naar een stijl die classicisme combineert met moderniteit, onder de titel 'Modern Erfgoed'. De lente/zomer 2025 collecties laten een sterke aanwezigheid zien van herinterpretaties van basics zoals minimalistische varsity jackets en vesten, gecombineerd met sneakers.

Bruine trui van Ahluwalia, broek van Adidas, V-hals trui van Polo Ralph Lauren, sneakers van Asics en groen poloshirt van Kaotiko. Credits: Zalando

Deze trend weerspiegelt het verlangen van consumenten naar tijdloze stukken die een balans bieden tussen verfijning en functionaliteit. Merken die deze aanpak omarmen, kunnen zichzelf positioneren als dé plek voor toegankelijke alledaagse luxe.