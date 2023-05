Zangeres Katy Perry verliest rechtszaak van Australische mode-ontwerper Katie Perry

Het zit ‘m in de naam. Zangeres Katy Perry heeft een zaak over merkrecht verloren van het Australische modemerk Katie Perry, zo blijkt uit nieuwsberichten van BBC en FashionNetwork én op de website van het modemerk. De Australische ontwerper klaagde de zangeres aan vanwege de merchandise die zij verkocht tijdens haar tournee in Australië in 2014.

De rechter oordeelt dat het copyright van het kledingmerk Katie Perry is geschonden door het verkoop van de tour-merchandise. Tijdens de Down Under-tour van de zangeres werden er jassen, kersttruien, T-shirts, joggingbroeken en sjaals met de naam Katy Perry verkocht. De rechter ziet dat het met ‘goede bedoelingen’ is verkocht, maar dat betekent niet dat er geen copyright is geschonden.

De twee waren al langer verwikkeld in een strijd om rechten. In 2009 kreeg de Australische Katie Perry namelijk al brieven van de advocaten van de zangeres om per direct te stoppen met haar modemerk en het verkopen van kleding onder haar eigen naam. De ontwerper hield echter sinds september 2008 al het merkrecht in Australië voor de naam Katie Perry. Na enige tijd werd de strijd over de naam in Australië minder, maar ging de zangeres dus zelf producten verkopen in het land waardoor er sprake was van copyright overtredingen.

De zangeres hoeft geen geldbedrag te betalen aan de Australische ontwerper. De ontwerper ziet de overwinning als een geval van ‘David en Goliath', zo is te lezen op de website van haar merk. “Ik heb niet alleen voor mijzelf gevochten, maar ook voor de andere kleine ondernemingen in dit land, die vaak door vrouwen zijn opgericht, die het moeten opnemen tegen overzeese bedrijven die meer financiële kracht hebben dan wij. We hebben het gedaan - we hebben gewonnen.”