Zara kleurt oranje om de Nederlandse consument te veroveren

Elk jaar op 27 april (maar dit jaar op 26 april) kleurt Nederland oranje ter ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Koningsdag is een van de meest iconische feestdagen van het land, met straatmarkten, livemuziek, bootfeesten en duizenden mensen gekleed in de kleur van het Huis Oranje-Nassau.

Dit jaar zet Zara een strategische stap om haar culturele positie in Nederland te versterken. Het bedrijf lanceert voor het eerst een capsulecollectie die exclusief gewijd is aan deze lokale feestdag. De collectie is exclusief verkrijgbaar in geselecteerde winkels in Nederland en op de website.

Met dit initiatief wil het merk de emotionele band met de Nederlandse consument verdiepen. Het verbindt een ogenschijnlijk eenvoudig voorstel met een gedeelde culturele identiteit. Dit versterkt het idee dat het kleden van de wereldwijde consument ook de interpretatie van de emotionele, culturele en sociale omgeving vereist.