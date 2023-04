Zara lanceert eerste collectie van gerecycled polyester en katoen

Modegigant Zara lanceert haar eerste collectie die gemaakt is van gerecyclede stoffen, bestaande uit gemengd polyester en katoen. De collectie is het resultaat van de samenwerking tussen de modegigant en textielrecyclingspecialist Circ, zo schrijft Zara maandag in een persbericht.

Zara en Circ gingen voor deze collectie een uitdaging aan: het scheiden van polyester- en katoenvezels, een stof die ook wel ‘polykatoen’ wordt genoemd, om nieuwe gerecyclede grondstoffen te ontwikkelen waarmee nieuwe kledingstukken gemaakt kunnen worden. Volgens het persbericht is het de eerste keer dat het de textielrecyclingspecialist is gelukt om gecombineerde polyester- en katoenvezels te scheiden en twee stoffen terug te winnen.

Van die twee stoffen maakten de twee bedrijven een nieuwe collectie. Dat betekent dat vijftig procent van de vezel afkomstig is van polykatoenafval en 43 procent afkomstig is van textielafval dat bestaat uit kledingstukken die polyester bevatten. De collectie bevat een bordeauxrode tint en bestaat uit ‘vloeiende, lichte kledingstukken’.

De samenwerking tussen Zara en Circ maakt deel uit van het besluit van de Inditex-groep toen het vorig jaar toetrad tot het kapitaal van Circ met als doel sneller toe te werken naar een circulaire textielindustrie.

De capsule collectie is vanaf 17 april beschikbaar.

Beeld: Zara x Circ.