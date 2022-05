Zara Woman stapt sportswear in met outdoor sportcollectie

Zara Woman heeft een outdoorlijn geïntroduceerd, zo blijkt op de website van het merk. Het is tevens de eerste sportcollectie die Zara uitbrengt, zo meldt een correspondent van FashionUnited Espana.

Op de website van Zara is te zien dat de collectie zich richt op fietsen en klimmen. Zo zijn er cyclingshorts tegen een prijs van 49,95 euro en shirts van mesh en merinowol geprijsd op 25,95 euro. Daarnaast zijn klimschoenen (129 euro) en een cilindrische pofzak (17,95 euro), die gebruikt wordt voor het magnesium dat klimmers gebruiken, opgenomen in de outdoorcollectie.

Zara’s zustermerk Oysho is al langer actief in de sportwereld, met collecties voor onder andere yoga. Oysho had echter nog niet een collectie voor outdoorsporten. Dit gat wordt nu opgevuld door Zara.

