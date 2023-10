Zeeman en Fraenck lanceren tassenlijn gemaakt van statiegeld tasjes

Zeeman slaat zijn handen ineen met Nederlands tassenmerk Fraenck. De twee oer-Hollandse merken lanceren een duurzame tassenlijn, gemaakt van de statiegeld tasjes van Zeeman, zo maken de twee merken bekend in een persbericht.

Consumenten kunnen de statiegeld tasjes inleveren bij de Zeeman-winkels. Het statiegeld wordt teruggegeven óf er wordt een nieuw statiegeldtasje meegegeven. De ingezamelde tasjes die niet meer gebruikt kunnen worden, worden gerecycled tot vilt, zo staat in het persbericht. De bruikbare exemplaren worden gewassen, gestreken en omgevormd tot een nieuwe, stevige tas.

Voor het ontwerp van de tassen komt Fraenck om de hoek. Het Arnhemse tassenmerk staat bekend om haar circulaire tassencollectie en ontwerpt en produceert de collectie volledig in het eigen atelier. Het doel van de tassenlijn is te laten zien dat duurzame mode voor iedereen toegankelijk kan zijn.

“We geloven in de kracht van circulaire mode en een goed ontwerp. We zijn ontzettend trots om dit project met Zeeman aan te gaan. Samen zetten we hiermee een grote stap in de richting om circulariteit in de mode bij een grote groep consumenten op het netvlies te krijgen”, aldus Ratna Ho, mede-oprichter van Fraenck, in het persbericht.

De gerecyclede tassen zijn vanaf 18 oktober verkrijgbaar via de website van Zeeman.

De tassenlijn van Zeeman x Fraenck. Credits: Zeeman / Fraenck

