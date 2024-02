Zeeman opent digitale winkel in Roblox als tegengeluid op dure merkkleding

Dure merkkleding kopen voor je avatar in de digitale wereld? Dat is volgens Zeeman helemaal niet nodig om er modieus bij te lopen. Dus opent Zeeman een eigen winkel in Roblox tijdens de virtuele Fashion Week in de online wereld, zo maakt Zeeman bekend in een persbericht.

In de digitale winkel verkoopt Zeeman een collectie Zeeman-basics die consumenten aan kunnen schaffen voor hun avatar. Zeeman wil daarmee een statement naar buiten brengen om over dure merkkleding heen te stappen. De digitale winkel lanceert met een DJ, een dansvloer, pashokjes en het publiek wordt verwelkomt door Non-Player Character Sailor Stan.

Alle producten, denk aan T-shirts, witte sokken en boxers, zijn voorzien van het Zeeman-logo. De items worden aangeboden voor de laagst mogelijke prijs binnen Roblox. De textielsuper wil daarmee een tegengeluid geven tegen de dure kleding van merken die vaak verkrijgbaar zijn voor een vergelijkbaar bedrag als merkkleding uit het dagelijks leven. Het is volgens Zeeman helemaal niet nodig om zoveel geld uit te geven om een avatar aan te kleding.

“Fashion voor avatars is een vorm van zelfexpressie en status. Eigenlijk is dat niet anders dan in het dagelijks leven. Toch geloof je soms niet welke bedragen er in virtuele branstores worden uitgegeven. Met deze campagne willen we jongeren, vaak ook kinderen, én hun ouders aan het denken zetten en laten zien dat het ook anders kan. Het zou mooi zijn als onze campagne als gespreksstarter kan fungeren”, aldus Kasper Figee, verantwoordelijke voor Branding & Campagnes bij Zeeman.