Zeeman stapt in zwangerschapskleding

Zeeman heeft een zwangerschapscollectie aan het assortiment toegevoegd. Dat maakt de textielketen bekend middels een persbericht. De collectie, verkrijgbaar in maat 36 tot en met 48, bestaat uit 'basic items' zoals een jurk, rok, jeans en extra lange T-shirts. Ook is er een nachthemd en voedingsbeha. Prijzen variëren van 6,99 tot 15,99 euro. De collectie is vanaf vandaag te koop in de winkels en via de webshop.

Zeeman telde in 2020 1.279 winkels, verspreid over Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk. Ook heeft het bedrijf een webshop in Nederland en België. Het bedrijf trekt jaarlijks 70 miljoen klanten. In boekjaar 2020 behaalde de textielketen een omzet van 616,6 miljoen euro, ongeveer 3,6 procent lager dan in 2019. Het bedrijf wijdde de lagere omzet aan de tijdelijke winkelsluitingen in verband met Covid-19.

Beeld: Zwangerschapscollectie Zeeman, eigendom Zeeman.